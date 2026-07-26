Israel aprueba un programa piloto para la entrada de la Junta de Paz a Gaza

Jerusalén, 26 jul (EFE).- El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó este domingo un programa piloto para restablecer la gestión de recursos básicos en una zona del sur de Gaza, supervisado en el terreno por los organismos de la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump, recogieron medios israelíes.

El objetivo es establecer en las próximas semanas una 'zona humanitaria' piloto en la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza, totalmente controlada por el Ejército de Israel, egún el diario israelí Yedioth Ahronoth. La creación de este espacio implicaría el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización estipulada en el acuerdo de tregua.

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La medida fue aprobada por el Gabinete de Seguridad de Israel, compuesto por miembros del Gobierno y otros altos cargos del estamento de seguridad nacional. Según Yedioth Ahronoth, sólo el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, votó en contra. EFE