Liga Árabe pide a Trump que "frene" al Gobierno de Netanyahu ante bloqueo de paz en Gaza

El Cairo, 26 jul (EFE).- El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmy, instó este domingo al presidente estadounidense, Donald Trump, a que frene las "ambiciones extremistas" del Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu para desbloquear el estancado plan de paz para la Franja de Gaza.

"Todas las partes tienen una responsabilidad ante la preservación de la seguridad y la estabilidad en la región y a la Administración estadounidense se le requiere de forma especial que asuma su responsabilidad al respecto", dijo el diplomático egipcio en un comunicado.

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Fahmy se refiere esepecialmente a Trump, "quien adoptó la iniciativa de lanzar el plan de paz el pasado octubre para poner fin a la guerra contra Gaza, que tras nueve meses no se ha implementado todavía la segunda fase".

Estas palabras se producen en vísperas del viaje de Netanyahu a Washington para reunirse el martes con Trump, por lo que Fahmy pidió al dirigente estadounidense "frenar las ambiciones extremistas del Gobierno israelí de hacer fracasar la iniciativa de paz de Sharm El Sheij y detener sus acciones repetitivas de exceder las líneas en el sagrado Jerusalén".

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Agregó que Trump tuvo "un papel fundamental" en alcanzar el plan de los veinte puntos apoyado por la Liga Árabe y el Consejo de Seguridad para la reconstrucción de Gaza y allanar el camino al establecimiento del Estado palestino.

Por eso mismo, el responsable de la Liga Árabe insistió en la importancia de que Trump "haga frente a las evasivas y retrasos israelíes que buscan vaciar el contenido del plan de la paz y prolongar la situación actual en Gaza hasta el infinito, además de implementar la anexión efectiva en Cisjordania".

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EE.UU., que patrocina el acuerdo de alto el fuego para Gaza, declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del pacto, si bien el grupo palestino Hamás aún rechaza desarmarse mientras el Ejército israelí siga en Gaza, e Israel se niega a retirarse sin la desmilitarización de la Franja, entre otras diferencias que impiden el avance de las conversaciones. EFE