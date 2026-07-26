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El incendio de Ávila ha quemado ya 50.000 hectáreas, el mayor fuego de la historia de España

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El incendio declarado en Burgohondo (Ávila) ha quemado ya unas 50.000 hectáreas, una cifra que convierte este fuego en el mayor de la historia de España, según ha avanzado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Los incendios que afectan a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo afectan ya a más de 77.000 hectáreas: 50.000 aproximadamente corresponden a Ávila, más de 25.000 a Madrid y 2.000 en el caso de Toledo.

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La vicepresidenta tercera ha indicado que de esta forma el incendio de Ávila se convierte en el mayor de la historia de España desde que se tienen registros.

Además, desde el puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid), ha definido la situación de los fuegos como "compleja", por lo que ha augurado nuevas evacuaciones en las próximas horas.

La vicepresidenta ha asegurado además que los ciudadanos evacuados regresarán a sus pueblos y casas "cuando se den las condiciones de máxima seguridad para la población".

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