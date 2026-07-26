Polémica en Turquía por un supuesto uso de figurantes en un acto del partido CHP

Estambul, 26 jul (EFE).- El partido socialdemócrata CHP, que hasta el cisma del pasado viernes era el principal partido de la oposición en Turquía, ha anunciado este domingo una querella contra el diario BirGün, que lo acusa de haber pagado a figurantes para llenar la sala en la que celebró anoche una ceremonia de afiliación de nuevos miembros.

El acto, celebrado ayer en un centro cultural de Estambul, contó con la presencia del jefe del partido, Kemal Kiliçdaroglu, restituido en el cargo en mayo pasado por orden judicial, tras haber perdido el puesto en el congreso del CHP de 2023 contra su rival Özgür Özel.

PUBLICIDAD

El juicio por supuestos amaños en aquel congreso ha enfrentado en los últimos dos meses a Özel y Kiliçdaroglu, provocando un cisma que el viernes desembocó en que Özel y otros 90 diputados se dieron de baja de la histórica formación y registraron un nuevo partido, llamado Yeni Parti (Nuevo Partido).

El CHP, ahora con 44 escaños, ha caído así de segunda a cuarta fuerza del hemiciclo, mientras que el Yeni Parti asume el rango de principal fuerza opositora del país.

En respuesta, el CHP celebró ayer un acto de afiliación de nuevos miembros en Estambul, pero según una investigación del diario BirGün, muchos de los participantes eran figurantes contratados por varias agencias de casting por una retribución de 950 liras (18 euros) para un acto de 4 horas.

PUBLICIDAD

Una periodista del BirGün, Ebru Çelik, respondió a un anuncio de búsqueda de figurantes y se mezcló con quienes acudían al acto, entre los que había parados, jubilados, inmigrantes de Irán o Egipto y aspirantes a actor, según narra la reportera en el citado periódico, que asegura haber presenciado incluso un "ensayo" antes del acto.

El dirigente del CHP de Estambul, Gürsel Tekin, ha negado hoy rotundamente la acusación de haber pagado a figurantes, subrayando que únicamente se sufragaron algunos gastos de desplazamiento y anunciando que el partido ha interpuesto ya denuncia contra los medios que "pusieron esta sucia trampa", informa la agencia turca Anadolu.

PUBLICIDAD

Tekin fue nombrado el año pasado como jefe provincial del CHP en Estambul mediante una orden judicial en un juicio por amaños del congreso local, muy similar al que ha originado este año el regreso de Kiliçdaroglu a la cúpula de la formación, que dirigía de 2010 a 2023. EFE