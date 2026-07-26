Felipe VI agradece la ayuda europea contra incendios y valora la Protección Civil de la UE

Madrid, 26 jul (EFE).- El rey Felipe VI de España agradeció este domingo la colaboración de países europeos en la lucha contra los graves incendios forestales que afectan, sobre todo, el centro del país y valoró el mecanismo de Protección Civil de la UE, que "posiblemente hay que pensar en potenciarlo aún más".

El rey elogió la "ejemplar" coordinación de todos las administraciones públicas para hacer frente a los incendios de las provincias limítrofes de Madrid, Ávila y Toledo, que quemaron 77.000 hectáreas hasta el momento y han destruido patrimonio natural "incalculable".

Invitó también a reflexionar sobre el futuro para ver "qué se puede hacer mejor" en las épocas del año sin incendios, en alusión a la prevención.

Felipe VI y su esposa, la reina Letizia, visitaron hoy la localidad de Villamanta (Madrid), donde fueron acogidas 200 personas evacuadas de otras localidades debido a los incendios.

Cerca de 90.000 residentes del centro del país se encuentran afectados: 59.896 tuvieron que ser evacuadas, mientras que otras 29.867 permanecen confinadas en las viviendas por seguridad, según datos del Ministerio de Interior.

A esto se añaden 16.000 desplazados de municipios de la provincia de Castellón (este), donde otro incendio forestal descontrolado devastó 4.300 hectáreas hasta el momento.

Aunque los focos siguen muy activos y "con mucho riesgo", el monarca explicó a la prensa que se dan "algunos síntomas positivos de la evolución" de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo y del trabajo de los equipos de control y extinción, tanto de la administración central como de las regionales y locales.

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"Todos están haciendo una labor espectacular, profesional, entregada, sufrida que hay que agradecer y alabar", subrayó, así que "unidos se puede afrontar cualquier riesgo".

El rey incidió en que el mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea está funcionando y "posiblemente hay que pensar en potenciarlo aún más" por la situación de riesgo que vive España y de manera simultánea también Francia: "Hay que repartir ese esfuerzo", apuntó.

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El Gobierno español activó el jueves el sistema europeo de Protección Civil para solicitar recursos antiincendios de los países socios.

La ayuda consiste en seis aviones de extinción enviados por Grecia, Italia y Turquía (dos cada uno) y un destacamento militar portugués de 129 efectivos y 41 vehículos. EFE

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