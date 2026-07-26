Agencias

Cuatro muertos en Donetsk por un ataque ucraniano

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Moscú, 26 jul (EFE).- Cuatro civiles murieron este domingo en la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Rusia, a consecuencia de un ataque de Kiev, informaron las autoridades locales.

“Cuatro civiles murieron como consecuencia de un ataque con drones perpetrado por terroristas ucranianos en el distrito de Nikitovski, en Górlovka”, escribió en redes sociales Iván Prijodko, el alcalde de la localidad.

Previamente, el funcionario informó de que siete civiles resultaron heridos en un ataque con drones en el mismo distrito.

Górlovka, donde viven más de 200.000 personas, se encuentra a unos 50 kilómetros de la capital de Donetsk. EFE

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