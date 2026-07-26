Arrancones, cyberpunk y Guerra Fría: Apple TV+ debuta por lo alto en la Comic-Con

San Diego (EE.UU.), 25 jul (EFE).- A toda velocidad y entre arrancones, Apple TV+ reforzó su presencia en la industria al debutar este sábado en el Hall H, la sala principal de la Comic-Con de San Diego, con un panel que incluyó avances de producciones como ‘Matchbox: The Movie’ y ‘Mayday’, una cinta que presenta a Kenneth Branagh en un inusual papel de acción.

La plataforma recurrió al carisma de John Cena para abrir la jornada de anuncios y presentar el tráiler de la película basada en la franquicia de automóviles de juguete Matchbox, en la que comparte protagonismo con Jessica Biel y que se estrenará el 9 de octubre.

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El adelanto mostró el reencuentro de dos amigos de la infancia que desemboca en una peligrosa aventura encabezada por el personaje de Cena, un agente secreto de la CIA.

"Es una aventura trepidante a escala global, pero con amigos que se apoyan en la nostalgia porque su ansiedad los ha puesto en una situación incómoda", dijo el actor.

Cena, también conocido por su faceta como luchador, confesó que las secuencias de acción supusieron un verdadero desafío, ya que en ocasiones prescindió de dobles.

"Hice muchas cosas que me daban miedo. No vencí ninguno de esos miedos; sigo teniéndolos", bromeó. "Pero tuve un reparto muy empático que me apoyó cuando realmente pensaba que estaba poniendo mi vida en riesgo", añadió.

Por su parte, Biel recordó que haber crecido jugando con los coches Matchbox junto a su hermano hizo especialmente significativo participar en el proyecto.

La actriz explicó que recibió entrenamiento para ejecutar maniobras como giros de 180 y 360 grados, derrapes y persecuciones, una experiencia que describió como "el sueño de cualquier niño".

Otro de los platos fuertes de la plataforma fue ‘Mayday’, una comedia de acción ambientada durante la Guerra Fría que sigue la inesperada amistad entre un estadounidense, interpretado por Ryan Reynolds, y un exagente ruso, al que da vida Kenneth Branagh.

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Los directores de la cinta, Jonathan Goldstein y John Francis Daley, explicaron que el proyecto, que se estrenará el 4 de septiembre, toma inspiración de las "buddy movies" de acción de las décadas de 1980 y 1990, como ‘Midnight Run’ o ‘48 Hrs.’, al reunir a dos personajes completamente opuestos obligados a colaborar.

Durante el panel se proyectó una escena ambientada en Moscú en la que el personaje de Branagh demuestra inesperadas habilidades de combate mientras evade a agentes de la KGB junto a Reynolds.

"Kenneth Branagh, sorprendentemente, es quien salva más a Ryan que al revés", dijo Goldstein.

Los responsables de la comedia de terror ‘Widows Bay’, multinominada a los premios Emmy, también hablaron sobre el inesperado éxito de la producción. "Es increíble que terminara convirtiéndose en un fenómeno del que todo el mundo hablaba", dijo Stephen Root, quien interpreta al excéntrico Wyck Crawford.

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Una de las grandes sorpresas de la tarde fue la presentación del primer tráiler de ‘Neuromancer’, la nueva serie protagonizada por Callum Turner y basada en la influyente novela de William Gibson, publicada en 1984 y considerada una de las obras fundacionales del género cyberpunk. La producción llegará a la plataforma el 22 de enero de 2027.

La presentación también incluyó conversaciones con el elenco de ‘Dark Matter’ y concluyó con el anuncio de la cuarta temporada de ‘Silo’, una de las series insignia de Apple TV+, que además contó con una activación paralela en la que está considerada la convención más importante de la cultura pop. EFE

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