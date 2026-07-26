El mexicano Carlos Rivera, premio de la Fundación Global Gift a su compromiso social

Esther Gómez

Marbella (Málaga), 25 jul (EFE).- La Fundación Global Gift ha querido premiar el compromiso social y la "extrema generosidad" del cantante y compositor mexicano Carlos Rivera durante la gala benéfica que la entidad filantrópica celebra cada verano en Marbella y de la que la actriz Eva Longoria ha vuelto a ser anfitriona de honor.

PUBLICIDAD

Rivera, artista con gran proyección internacional, ha recibido el 'Global Gift Humanitarian Award' en reconocimiento a su "extraordinaria generosidad, su firme compromiso con diferentes causas sociales y su constante labor humanitaria", ha destacado la fundadora de la entidad, la empresaria y filántropa María Bravo.

Este reconocimiento "es un honor" que asume -ha dicho- "con una enorme responsabilidad" y ha incidido en que la música no sólo le ha permitido conectar con millones de personas, sino que también le ha enseñado que "la voz adquiere su verdadero valor cuando se utiliza para ayudar a los demás".

PUBLICIDAD

"La solidaridad puede cambiar el rumbo de muchas vidas", ha comentado en relación a la labor social que realizan Eva Longoria y su amiga Maria Bravo, ambas volcadas en recaudar fondos para hacer realidad los proyectos de la Global Gift.

El 'Women Empowerment Award' ha recaído en la activista y filántropa Elsa Collins por "su incansable defensa de las mujeres, la infancia y las familias migrantes", así como por su labor para generar oportunidades y "promover una sociedad más justa e igualitaria".

PUBLICIDAD

La distinción fue una inesperada sorpresa para la premiada y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche.

"Este premio pertenece también a todas las mujeres, familias y comunidades que luchan cada día por ser escuchadas, respetadas y protegidas"; y recibirlo -destacó- la impulsa a "seguir trabajando para que ninguna persona se sienta invisible".

La gala marbellí de la Global Gift, que este año ha celebrado su decimoquinta edición, estuvo conducida por el actor español Iván Sánchez y por la modelo, actriz y presentadora de origen argentino Lorena Bernal, Miss España 1999.

La velada contó con la actuación especial de la colombiana Greeicy, la andaluza Melody y la de un espontáneo Carlos Rivera que interpretó la popular ranchera del compositor mexicano José Alfredo Jiménez, 'El Rey'.

Entre los invitados que acudieron a la llamada de Eva Longoria y María Bravo, el actor y cantante mexicano Diego Boneta; la exprimera dama de Canadá, activista y defensora del bienestar emocional y del empoderamiento femenino, Sophie Grégoire Trudeau; o la diseñadora y presentadora Vicky Martín Berrocal.

PUBLICIDAD

La XV Global Gift Gala Marbella formó parte del Global Gift Philanthropic Weekend, un exclusivo programa de tres días diseñado para celebrar la solidaridad, fortalecer vínculos entre filántropos, empresarios, artistas y colaboradores, y poner en valor el impacto de Global Gift Foundation.

El programa comenzó el viernes en el hotel Don Carlos Marbella y finalizará este domingo en Nota Blu New Brasserie, restaurante enseña del Grupo Casanis, con el exfubolista y empresario Zazou Belounis al frente

Los fondos recaudados se destinarán a proyectos de la Fundación Global Gift como Casa Ángeles Marbella, centro de día que ofrece terapias, atención y programas de inclusión a niños con necesidades especiales y apoyo a sus familias.

Y también a Casa Ángeles Vietnam, donde la Fundación atiende desde 2018 a más de 100 menores, a los que facilita alimento, educación, atención médica, ropa y un hogar seguro, ha recordado Maria Bravo durante su intervención en el evento. EFE

PUBLICIDAD

eg/rfg

(foto) (vídeo)