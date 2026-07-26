Agencias

La policía alemana identifica a un presunto autor islamista del atropello masivo durante el Orgullo en Berlín

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La policía alemana ha identificado a un sospechoso de ideología islamista por el atropello masivo registrado el sábado por la noche durante la marcha del Orgullo en Berlín, el cual ha dejado al menos un muerto y 16 heridos, según ha informado la agencia DPA.

Las autoridades han localizado al sospechoso, Abdul B., conocido por las autoridades alemanas por pertenencia a grupos islamistas y en libertad desde mayo tras haber cumplido condena en un centro de menores, según ha informado el diario alemán 'Tagesspiegel'.

La detención se habría producido después de un registro fallido en una vivienda próxima al parque Tiergarten, según ha confirmado a la agencia DPA el portavoz de la Policía de Berlín, Florian Nath.

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