Agencias

Varios heridos por un atropello durante las fiestas del Orgullo en Berlín (Alemania)

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Un número todavía no concretado de personas han resultado heridas por un atropello en Berlín durante las celebraciones del Orgullo en el Tiergarten, el principal parque de la capital alemana, según ha confirmado la Policía de la ciudad en redes sociales.

"Los heridos están siendo atendidos actualmente por los equipos de rescate y estamos buscando con gran intensidad a las personas sospechosas de los hechos", ha explicado un portavoz, de momento sin dar más detalles.

Los organizadores de la fiesta del Orgullo (Día de la Calle Christopher, como se conoce en la ciudad) han anunciado la cancelación del evento.

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