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Un total de 16 municipios y barrios y unas 15.000 personas desalojadas a causa del incendio de la Vall d'Uixó(Castellón)

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Un total de 16 municipios y barrios han sido desalojados y alrededor de 15.000 personas evacuadas a causa del incendio declarado este sábado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó, según informa el Consorcio Provincial de Bomberos.

Los municipios desalojados son los siguientes: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí, y algunas zonas de la Vall d'Uixó. Además, están confinados los municipios de Betxí y La Vall d'Uixó.

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En estos momentos, el fuego está "fuera de capacidad de extinción", señalan los Bomberos de la Diputación de Castellón, que insisten en la importancia de que nadie trate de acceder a la zona del incendio.

En esta línea, inciden en hacer un llamamiento a la ciudadanía para que sigan las indicaciones de servicios de seguridad y emergencias.

((Habrá ampliación))

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