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El peligro de incendios será más bajo este sábado que en días anteriores en buena parte de España

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El peligro de incendios será más bajo este sábado que en días anteriores en buena parte del oeste y centro de la Península por la bajada generalizada de las temperaturas y las mejores condiciones meteorológicas, según han informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aún así, se mantendrá en niveles muy altos en amplias zonas e incluso extremos en el nordeste y tercio oriental. Por ello, desde la Aemet se pide extremar las precauciones.

Las temperaturas descenderán este sábado de forma generalizada y acusada en España, por lo que solo siete provincias continuarán en riesgo por el calor, según la Aemet.

En concentro descenderán de forma generalizada y acusada, notablemente e incluso localmente de forma extraordinaria las máximas en interiores de la mitad este peninsular, y exceptuando también las máximas en litorales mediterráneos y Rías Baixas con ascensos. Los descensos serán ligeros en Canarias.

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Únicamente se superarán los 35 grados en litorales mediterráneos y en Baleares; mientras que las noches tropicales quedarán restringidas al propio entorno mediterráneo y Guadalquivir.

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