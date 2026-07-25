El peligro de incendios será más bajo este sábado que en días anteriores en buena parte de España

El peligro de incendios será más bajo este sábado que en días anteriores en buena parte del oeste y centro de la Península por la bajada generalizada de las temperaturas y las mejores condiciones meteorológicas, según han informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aún así, se mantendrá en niveles muy altos en amplias zonas e incluso extremos en el nordeste y tercio oriental. Por ello, desde la Aemet se pide extremar las precauciones.

Las temperaturas descenderán este sábado de forma generalizada y acusada en España, por lo que solo siete provincias continuarán en riesgo por el calor, según la Aemet.

En concentro descenderán de forma generalizada y acusada, notablemente e incluso localmente de forma extraordinaria las máximas en interiores de la mitad este peninsular, y exceptuando también las máximas en litorales mediterráneos y Rías Baixas con ascensos. Los descensos serán ligeros en Canarias.

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Únicamente se superarán los 35 grados en litorales mediterráneos y en Baleares; mientras que las noches tropicales quedarán restringidas al propio entorno mediterráneo y Guadalquivir.