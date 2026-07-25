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EEUU celebra la salida de Venezuela de la CPI y pide a otros países abandonar el tribunal

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Washington, 25 jul (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos celebró este sábado la decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y aprovechó para redoblar sus críticas contra el tribunal, al que calificó de "corrupto", "sin valor" y carente de credibilidad.

En un comunicado, el Departamento de Estado respaldó la decisión anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y afirmó que el nuevo Gobierno venezolano se suma a los esfuerzos liderados por Washington para "desmantelar" la Corte. EFE

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