EEUU asegura haber reforzado el bloqueo naval a Irán pese a la pausa en los bombardeos

Washington, 25 jul (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos aseguró este sábado que mantiene el bloqueo naval contra Irán pese a la pausa temporal en los bombardeos ordenada por el presidente Donald Trump para dar margen a los esfuerzos diplomáticos, al tiempo que afirmó haber desviado una docena de embarcaciones comerciales que, según Washington, intentaban dirigirse al país.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) señaló en una publicación en su cuenta de la red social X que el bloqueo marítimo "permanece en pleno efecto" y aseguró que, hasta este 25 de julio, sus fuerzas han desviado 12 buques comerciales que, según el mando militar, intentaban incumplir las restricciones impuestas por Washington.

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Asimismo, el organismo afirmó haber inutilizado otros dos buques que, según su versión, desobedecieron las órdenes emitidas por las fuerzas estadounidenses, además de abordar dos embarcaciones para verificar el cumplimiento del bloqueo.

De acuerdo con CENTCOM, este sábado fuerzas estadounidenses realizaron una inspección a bordo del petrolero M/T Charminar, de bandera de Comoras, en el mar Arábigo. El mando militar indicó que, tras la verificación, el buque reanudó su travesía.

También aseguró que el pasado 24 de julio inutilizó al petrolero M/T Lavine, de bandera de Mozambique, en el golfo de Omán, después de que, según sostuvo, la tripulación intentara en varias ocasiones vulnerar el bloqueo e ignorara reiteradas advertencias. Según la misma fuente, el buque ya no continúa su tránsito hacia Irán.

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El anuncio coincide con informaciones publicadas este sábado por medios estadounidenses e israelíes que señalan que Trump ordenó suspender nuevos bombardeos contra Irán el viernes, interrumpiendo casi dos semanas consecutivas de ataques para facilitar una posible salida diplomática al conflicto.

Axios, que citó a dos fuentes cercanas a la decisión, informó de que el mandatario instruyó a las Fuerzas Armadas estadounidenses a no ejecutar nuevos ataques mientras continúan los contactos con Teherán.

Por su parte, un funcionario israelí declaró a la Corporación de Radiodifusión Israelí (KAN) que el Gobierno de ese país esperaba un "poderoso bombardeo de Estados Unidos" durante la noche del viernes, pero que Trump decidió aplazarlo para dar a Irán "otra oportunidad de volver a la mesa de negociación".

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Las informaciones coincidieron con un mensaje del ministro de Sanidad iraní, Hossein Kermanpour, quien aseguró en la red social X que durante la última noche no se registraron ataques contra territorio iraní.

"Parece que nuestro querido Irán tuvo una noche tranquila anoche, y ninguna parte de su cuerpo fue alcanzada ni golpeada", escribió el funcionario.

Trump afirmó además el viernes que emisarios estadounidenses mantienen conversaciones con representantes iraníes, en una señal de que Washington explora nuevamente una salida diplomática.

Pese a la pausa en los bombardeos, el mensaje difundido por CENTCOM apunta a que Estados Unidos mantiene las operaciones vinculadas al bloqueo marítimo sobre Irán, según la versión ofrecida por el propio mando militar.

Como otra señal de distensión en la región, Catar anunció este sábado que reanudará desde el domingo toda la navegación marítima para embarcaciones civiles, suspendida durante más de diez días por la escalada del conflicto.

No obstante, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, advirtió que las acciones contra intereses estadounidenses continuarán "hasta la rendición total del enemigo".

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