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Arda Güler: "Mourinho explica todo muy claramente"

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El centrocampista del Real Madrid Arda Güler calificó de "gran oportunidad" el estar a las órdenes de José Mourinho desde esta temporada que ya comenzó a preparar, un entrenador "leyenda" que "explica todo muy claramente".

"Es una gran oportunidad para mí trabajar con una leyenda como Mourinho. Él y su equipo explican todo muy claramente. También son muy sinceros fuera del campo", comentó el jugador turco en una entrevista a RM Play que recoge la web del club blanco.

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Tras su amargo paso por el Mundial, Güler ha completado ya sus primeros entrenamientos a las órdenes del técnico portugués. "Echaba de menos mi casa. Estoy muy feliz de empezar a trabajar para dar siempre una mejor versión sobre el campo", comentó, antes de hablar de las claves de la pretemporada.

"En este periodo lo más importante es trabajar la parte física. Pero también escuchar y aprender lo que nos pide Mourinho para poder hacerlo bien en el campo", afirmó.

Güler valoró su momento cuando cumple una cuarta temporada de blanco. "He aprendido y mejorado mucho, pero mi ilusión nunca ha cambiado. Quiero ganarlo todo como el primer día y hacer felices a los madridistas", terminó.

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