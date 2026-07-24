Qantas completa una prueba de 20 horas de la ruta Sídney-Londres, la más larga del mundo

Sídney (Australia), 24 jul (EFE).- La aerolínea australiana Qantas completó este viernes un vuelo de prueba de unas 20 horas, un paso decisivo hacia la inauguración, en octubre de 2027, de la ruta directa entre Sídney y Londres, que se convertirá en el vuelo comercial regular sin escalas más largo del mundo.

El avión, un Airbus A350-1000ULR, construido específicamente para el Proyecto Sunrise (amanecer), despegó desde Toulouse (Francia) y recorrió cerca de 17.000 kilómetros antes de aterrizar en el aeropuerto de Melbourne, al sur de Australia, a las 10:46 hora local (00:46 GMT) de hoy, en el primer viaje de larga distancia de la aeronave hasta Australia.

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El seguimiento del vuelo despertó un gran interés entre aficionados a la aviación y al transporte aéreo, con más se 75.000 personas siguiendo a tiempo real la aproximación del aparato a través de la plataforma Flightradar24, convirtiéndose en el vuelo más observado del mundo en el momento de su aterrizaje.

A bordo viajaban dos pilotos de Qantas y la tripulación de pruebas de Airbus. La aeronave regresará el lunes a Toulouse para continuar el programa de certificación y ensayos antes de su entrega definitiva a la compañía, prevista para abril de 2027 tras retrasos derivados de problemas en la cadena mundial de suministro.

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Qantas tiene encargados doce Airbus A350-1000ULR para dicho proyecto, una iniciativa con la que pretende conectar sin escalas la costa este de Australia con Europa y Norteamérica, reduciendo en unas cuatro horas el tiempo de viaje respecto a los actuales itinerarios con una escala.

La compañía prevé comenzar con un servicio diario entre Sídney y Londres en octubre de 2027 y añadir poco después una ruta directa entre Sídney y Nueva York. Las reservas para ambos vuelos se abrirán en febrero de 2027 y, según las previsiones de la aerolínea, las tarifas serán aproximadamente un 20 % superiores a las de los vuelos tradicionales con escala.

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Cuando entre en servicio, la ruta Sídney-Londres superará las 20 horas de duración y se convertirá en el vuelo comercial regular sin escalas más largo del mundo, desbancando al actual líder, el servicio de Singapore Airlines entre Singapur y Nueva York.

Operativo desde octubre de 2018, esa conexión cubre unos 15.300 kilómetros en aproximadamente 18 horas y 40 minutos con aviones Airbus A350-900ULR, considerados hasta ahora la referencia en operaciones ultralargas.

El A350-1000ULR de Qantas incorpora un depósito adicional de combustible de 20.000 litros y diversas modificaciones técnicas que amplían su autonomía y tendrá 238 plazas -6 en primera clase, 52 en clase ejecutiva, 40 en turista prémium y 140 en clase turista-.

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Además, el avión incluirá una zona de bienestar para que los pasajeros puedan estirarse durante el vuelo, sistemas de iluminación diseñados para reducir los efectos del desfase horario y conexión wifi gratuita. EFE