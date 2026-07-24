El Sudeste de Asia conmemora el medio siglo del tratado que marca su coexistencia pacífica

Manila, 24 jul (EFE).- Los ministros de Exteriores del Sudeste de Asia conmemoran este viernes el 50 aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación (TAC), considerado el código de conducta más importante de la región para mantener su coexistencia pacífica.

Los cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), acompañados por algunos de sus principales socios y firmantes del TAC, incluidos Chile y Brasil, participan en un acto de celebración organizado en Manila en el contexto de la reunión de jefes de la diplomacia del bloque, que concluyó la víspera.

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"Durante cinco décadas, el TAC ha sido un pilar fundamental de la paz y la estabilidad regional. Ha guiado las relaciones entre los Estados miembros de la ASEAN y otros países", remarcó la ministra filipina de Exteriores y anfitriona de la cita, Theresa Lazaro, durante una reunión multilateral con su socios el jueves.

Durante la cita en la capital filipina, Suecia, Polonia, Rumanía y Lituania fueron aceptados como nuevos miembros de TAC y firmaron este viernes su adhesión al tratado.

Además de los once países que conforman el bloque y estas cuatro nuevas adhesiones, otras 47 naciones y organizaciones externas han firmado y ratificado este tratado en el pasado, un requisito indispensable para mantener relaciones directas con el Sudeste Asiático, según datos publicados el jueves.

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El TAC fue sellado en febrero de 1976 durante la primera cumbre de líderes de los cinco países fundadores de la ASEAN -Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia-, en un contexto marcado por el repliegue estadounidense tras el fin de la Guerra de Vietnam y el temor ante la expansión del comunismo.

Este tratado, firmado originalmente en la isla indonesia de Bali, surge como un compromiso formal para prevenir guerras internas y garantizar la supervivencia del bloque, fundado en 1967.

El documento legal es la encarnación formal de lo que en diplomacia se conoce como el "ASEAN Way", en referencia al modelo de conducta por el que se rige el bloque del Sudeste Asiático.

Esta filosofía de trabajo se basa en los principios del consenso para la toma de decisiones, la no injerencia en asuntos internos, la resolución pacífica de las disputas y el fomento de la cooperación entre los firmantes, entre otros.

Concebido como un pacto exclusivo y cerrado para los países del Sudeste Asiático, su éxito para mantener la paz en una región históricamente convulsa llevó al bloque a realizar una serie de enmiendas para permitir la inclusión de los socios externos.

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A raíz de esas modificaciones, la ASEAN convirtió la firma del TAC en un prerrequisito obligatorio para cualquier país exterior que quisiera convertirse en un Socio de Diálogo formal de la organización o para participar en foros regionales de alto nivel.

Uno de los hitos del pacto es que obligó a potencias con intereses geopolíticos en la zona, como Estados Unidos, China, Rusia o India, a firmar formalmente un compromiso de no agresión y respeto a la soberanía de los países del Sudeste Asiático.

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Entre el total de 58 países que han firmado el TAC se encuentran varias naciones latinoamericanas: Brasil (2012), Chile (2016), Argentina (2018), Perú (2019), Cuba (2020), Colombia (2020), Panamá (2023) y Uruguay (2025).

En mayo, el presidente paraguayo, Santiago Peña, expresó durante su visita a Filipinas la intención de su país de adherirse al tratado. "La adhesión al TAC no es un acto simbólico. Es una declaración estratégica que posiciona a Paraguay como un actor comprometido con la estabilidad y el multilateralismo en el Indo-Pacífico", agregó.

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Mientras tanto, México se encuentra en las etapas finales para adherirse formalmente al tratado; y España, reconocido como miembro en 2022 pero cuya adhesión formal aún no ha sido ratificada, es parte del acuerdo debido a que la Unión Europea lo firmó en 2012. EFE

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