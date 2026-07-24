Al menos tres heridos cerca de San Petersburgo en un nuevo ataque ucraniano contra la empresa rusa Wildberries

Las autoridades rusas han denunciado en la madrugada de este viernes un nuevo ataque contra instalaciones del gigante del comercio electrónico ruso Wildberries, en esta ocasión contra un almacén situado en la región de Leningrado, cerca de San Petersburgo, en el oeste del país, donde ha dejado un balance de al menos tres personas heridas.

"Un ataque con drones ha provocado un incendio en un almacén de Wildberries en la localidad de Novosaratovka", situadas a orillas del río Nevá, que separa la región de Leningrado de la otrora homónima ciudad de San Petersburgo.

Según ha informado en redes el gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko, "tres personas han resultado heridas de gravedad moderada y, en estos momentos, están recibiendo atención médica en el hospital".

Además, el propio dirigente regional ha agregado que "un ataque con drones también ha provocado el derrumbe de un almacén en la granja avícola Severnaya, en la localidad de Sinyavino, en el distrito de Kirovski", ubicada unos 40 kilómetros al este. Sin embargo, en este caso "no ha habido heridos", ha señalado.

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Estos ataques han llegado tras "un día difícil", en palabras de la fundadora de Wildberries, Tatiana Kim, quien en la noche del jueves emitía un comunicado lamentando "profundamente que una persona haya perdido la vida tras el ataque" contra un almacén en Kuban, en el sudoeste de Rusia.

La empresa ha sido objeto de repetidos ataques de Ucrania, especialmente durante la última semana. De hecho, el pasado fin de semana Kiev atacó instalaciones de Wildberries en las regiones de Tambov y Moscú, acciones militares en las que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, argumentó que habían sido alcanzados centros usados para "suministrar componentes sancionados para la producción de drones y equipamiento de navegación".

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