Panamá anuncia un consulado en Montería tras pedido de presidente electo de Colombia

Ciudad de Panamá, 24 jul (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes que su Gobierno reabrirá un consulado en la ciudad colombiana de Montería, luego que el gobernante electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijera que se lo solicitaría.

"Presidente De la Espriella daré instrucciones para consulado en montería. lo reabriremos @abdelaespriella", expresó Mulino en un mensaje en su cuenta de X.

Medios panameños publicaron unas declaraciones públicas del presidente electo de Colombia, en un evento público con el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, en las que recordaba que en Montería hubo un consulado honorario de Panamá.

"Bueno, lo podemos reactivar, pedirle al presidente Mulino, con quien tengo buena relación, que reactivemos un consulado honorario" en Montería, dijo de la Espriella.

El gobernante electo también señaló que llamaría al empresario panameño Stanley Motta, director activo de Copa Airlines, para que abra una ruta directa entre la Ciudad de Panamá y Montería.

"Yo cojo el teléfono y llamo al señor Motta que es el dueño de eso (Copa Airlines) y le dijo 'hermano necesito que active eso ya' (...) hablamos con el señor Motta para que nos active esa ruta cuanto antes y se hace un vuelo inaugural bien bonito". EFE

PUBLICIDAD