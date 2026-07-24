El incendio alcanza su "momento álgido", con la cabeza fuera de capacidad de extinción y más de 45.000 afectados

El gran incendio forestal de la Sierra Oeste de Madrid se encuentra en su "momento álgido", con la cabeza fuera de capacidad de extinción mientras avanza hacia Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva, y mantiene a unas 45.000 personas evacuadas o confinadas en el conjunto de la región.

Así lo han trasladado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en sendas intervenciones tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), desde el puesto de mando instalado en Cenicientos.

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"En este momento, el incendio está en su momento álgido", ha advertido Novillo, quien ha explicado que no es posible atacar directamente la cabeza del fuego debido a su intensidad y a las fuertes rachas de viento.

El consejero ha señalado que los trabajos se concentran en la defensa de las poblaciones amenazadas y en la consolidación del flanco derecho, el que más preocupa a los técnicos ante el cambio de viento previsto para este sábado.

Martín, por su parte, ha avisado de que no se descartan nuevas evacuaciones o confinamientos en municipios situados más al norte si el incendio continúa avanzando durante las próximas horas.

"La situación en la Comunidad de Madrid sigue siendo muy complicada", ha subrayado el delegado, quien ha reclamado a la población que atienda "escrupulosamente" las instrucciones de los servicios de seguridad y emergencias y consulte únicamente fuentes oficiales.

UNOS 45.000 EVACUADOS O CONFINADOS

El delegado del Gobierno ha cifrado en unas 45.000 las personas que se encuentran en situación de evacuación (25.000) o confinamiento (20.000) en la Comunidad de Madrid.

Martín ha explicado que la cifra puede seguir aumentando porque el operativo permanece pendiente de posibles cambios en la evolución de las llamas. "Es una cifra muy significativa y no descartamos en absoluto que en las próximas horas tenga que crecer todavía", ha afirmado.

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El gran frente resultante de la unión de los incendios que avanzaban desde Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias ha superado ya Navas del Rey y continúa desplazándose hacia el norte empujado por el viento.

Esta evolución llevó durante la tarde a ordenar mediante mensajes ES-Alert las evacuaciones de Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva, así como el confinamiento de Navalagamella.

Los vecinos de Robledo de Chavela deben desplazarse en dirección a El Escorial, mientras que los de Fresnedillas de la Oliva tienen que dirigirse hacia Valdemorillo. Los habitantes de Navalagamella deben permanecer confinados hasta recibir nuevas indicaciones.

Martín ha pedido a la ciudadanía que no se acerque a las zonas afectadas y que siga las rutas establecidas por las autoridades. "Aléjense del fuego y diríjanse en las direcciones que hemos señalado", ha insistido.

UNA "VENTANA DE OPORTUNIDAD" DURANTE LA NOCHE

El consejero ha señalado que desde las 12 horas se han llegado a registrar vientos superiores a los 60 kilómetros por hora. Novillo confía en que el viento pierda intensidad durante la noche y permita atacar los distintos frentes, intentar anclar la cabeza e impedir que el incendio siga avanzando hacia el norte.

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En este sentido, ha explicado que, hasta entonces, el trabajo efectivo se concentrará especialmente en el flanco derecho y en la protección de los municipios amenazados. "Vamos a tener la esperanza de que la noche nos dé esa ventana de oportunidad para intentar anclar la cabeza", ha señalado el consejero.

El delegado del Gobierno ha advertido además de que las pavesas están recorriendo varios kilómetros y provocando que las llamas superen las líneas establecidas por los equipos de extinción. "Vamos a ver si hoy somos capaces de controlarlo y perimetrarlo, pero en estos momentos estamos todavía, desafortunadamente, lejos de esas circunstancias", ha indicado por su parte el delegado.

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SIN DAÑOS PERSONALES

Hasta el momento no se han registrado daños personales, circunstancia que tanto Novillo como Martín han situado como el principal objetivo del dispositivo de emergencia.

Novillo ha insistido en que la prioridad es defender las poblaciones y atender a los ciudadanos evacuados, mientras que Martín ha recalcado que el "objetivo número uno" es salvar vidas, seguido de garantizar las evacuaciones y contener las llamas.

El delegado ha agradecido la responsabilidad mostrada por los vecinos, la solidaridad de los municipios que han ofrecido espacios de acogida y el trabajo de los centenares de profesionales movilizados por las administraciones central, autonómica y local.

BURGOHONDO NO HA ENTRADO EN MADRID

En cuanto al incendio de Burgohondo, en Ávila, Novillo y Martín han confirmado que todavía no ha penetrado en la Comunidad de Madrid y que su evolución ha adquirido una dirección más hacia el norte de la inicialmente prevista.

Aunque los equipos mantienen la vigilancia y siguen protegiendo San Martín de Valdeiglesias ante una posible complicación, este fuego no constituye ahora mismo el escenario principal para el operativo madrileño.

Novillo ha expresado su esperanza en que las llamas no lleguen a coronar la zona montañosa o, en caso de hacerlo, que no desciendan hacia San Martín de Valdeiglesias.

Los servicios de emergencia trabajan igualmente para proteger el complejo de antenas situado en Robledo de Chavela, una instalación relevante que, según Martín, se encuentra en una situación "crítica" por la proximidad del incendio.