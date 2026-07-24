Ministro paraguayo advierte que guerrilla del EPP opera con narcotraficantes

Asunción, 24 jul (EFE).- El ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, aseguró este viernes que la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) "está operando con narcotraficantes", después de que autoridades atribuyeron a una alianza entre esos grupos la autoría del ataque cometido el martes contra un puesto policial, que dejó tres muertos y un herido.

"El mal llamado EPP perdió su pureza ideológicamente y están operando con narcotraficantes", dijo González a la radio ABC Cardinal.

En la noche del martes, un grupo armado, calculado en principio entre 20 y 30 individuos, pero estimado ahora en unos 10, según las vainillas halladas en el lugar, dispararon y arrojaron bombas molotov contra una comisaría en la colonia (comunidad) de Naranjito, perteneciente al distrito (municipio) de Ybyrarobaná, en el departamento de Canindeyú (este), fronterizo con Brasil.

PUBLICIDAD

Para el titular de Defensa, el EPP se alió "a unos criminales para seguir operando" y opinó que no tienen "autonomía como para actuar solos".

González señaló que esa guerrilla, que, según el Gobierno, tiene 13 integrantes activos, no ha perdido "su peligrosidad", aunque admitió que "están muy disminuidos".

Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, declaró a la radio local Universo 970 que el EPP, acusado en sus comienzos de tener nexos con la extinta guerrilla colombiana de las FARC, cuenta con "una nueva generación" de integrantes.

PUBLICIDAD

"Los viejos, por llamarlo así, están ubicados como dirigiendo. Tenemos razones para creer que ellos no se exponen y que los jóvenes son la vanguardia de este resurgimiento del EPP", afirmó.

Riera denunció que los dos policías fallecidos "fueron ajusticiados cruelmente sin derecho a la defensa" en una incursión que tachó de "cobarde", al advertir la "superioridad numérica" de los atacantes.

En la estación policial, de acuerdo a los reportes oficiales, se encontraban cuatro uniformados y un empleado civil, que también murió a causa de un disparo.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ordenó el jueves una "reorganización estratégica" de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en Canindeyú, una zona en la que se ha denunciado la presencia de grupos vinculados al narcotráfico y al contrabando.EFE

PUBLICIDAD