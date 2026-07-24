Ecuador firma un tratado comercial con Canadá que dejará al 99,6% de sus exportaciones libre de aranceles

El Gobierno de Ecuador ha anunciado este viernes la firma de un tratado de libre comercio (TLC) con Canadá que permitirá al 99,6% de las exportaciones ecuatorianas ingresar al país norteamericano sin aranceles.

Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, este "hito" fortalecerá la competitividad de las mercancías ecuatorianas al igualar sus condiciones de entrada a la de sus competidores colombianos o peruanos.

Una vez el acuerdo entre en vigor, más de 600 productos ecuatorianos se beneficiarán del nuevo régimen aplicable, como los plátanos, camarones, frutas tropicales, espárragos, hortalizas o el cacao.

Asimismo, también generará nuevas oportunidades de negocio para la venta de flores, dulces, alimentos enlatados, zumos, aceite de palma, telas, ropa, calzado, cerámica, muebles, piezas automovilísticas o neumáticos.

"Los principales beneficiarios serán los productores ecuatorianos, la agricultura familiar, los agronegocios y los emprendimientos de pueblos indígenas, cuyos productos tendrán acceso inmediato a uno de los mercados con mayor poder adquisitivo del mundo", ha asegurado el Ministerio en un comunicado.

PUBLICIDAD

El TLC recoge también cláusulas de salvaguardia para proteger la producción nacional ecuatoriana mediante "tratamientos especiales" dirigidos a sectores "sensibles".

En este sentido, excluye o establece mecanismos de protección para 227 productos agrícolas "estratégicos", como el arroz, maíz, leche, carnes, azúcar y otros bienes que son de relevancia para el sector primario ecuatoriano. Además, se aplicarán contingentes limitados para ciertos productos pecuarios.

PUBLICIDAD