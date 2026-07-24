México reporta resultado negativo en pruebas de ciclosporiasis en lechugas de Taylor Farms

Ciudad de México, 23 jul (EFE).- La Secretaría de Salud de México informó este jueves que los análisis para detectar ciclosporiasis en lechugas de la empresa Taylor Farms en el país arrojaron resultados negativos, luego de que la compañía anunciara el retiro del mercado estadounidense de la lechuga tipo iceberg producida en el centro de México.

En un comunicado, la dependencia informó que los análisis realizados a los vegetales y agua de la planta, realizados por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de dos distintos laboratorios, resultaron negativos para la detección del Cyclospora Cayetanensis.

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También, agregó, rechazaron la "presencia de coliformes fecales", por lo que estuvieron dentro de los "parámetros fisicoquímicos" de acuerdo a las normas del país.

El documento explicó que las pruebas se realizaron del 18 al 20 de julio en una visita "de inspección y verificación sanitaria a la planta".

Precisó que la inspección estuvo acompañada de epidemiólogos y expertos en inocuidad alimentaria de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México.

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Las pruebas fueron realizadas un día después de que Taylor Farms anunció la retirada del mercado estadounidense de toda la lechuga iceberg producida en la planta, ubicada en el estado de Guanajuato (centro).

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. dicha enfermedad parasitaria, que causa diarrea severa entre otros síntomas, está vinculada con la lechuga tipo iceberg que Taylor Farms suministra a ciertos restaurantes Taco Bell, identificados como la fuente de la enfermedad en decenas de casos.

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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) también confirmó que la subsidiaria mexicana optó por retirar el vegetal posiblemente contagiado con el parásito presente en cultivos contaminados con materia fecal.

Ante la gravedad del caso, la Cofepris informó que "levantó diez muestras de lechuga iceberg: 5 completas presentes en el establecimiento y 5 muestras de producto terminado: lechuga picada, lavada y desinfectada", así como "cuatro muestras de agua para determinación microbiológica y fisicoquímica básica".

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También explicó que Taylor Farms cuenta con un sistema de trazabilidad de productos y materias primas que permitió a las autoridades de Estados Unidos identificar el origen del producto y rastrear un lote retenido en la aduana de Laredo, en Texas, el cual nunca ingresó a territorio estadounidense.

“De ese lote se obtuvo la muestra que posteriormente arrojó un resultado falso positivo”, aclararon las autoridades de salud.

Los datos más recientes de los CDC indican que se han confirmado 1.645 casos de ciclosporiasis en EE.UU. desde el pasado 1 de mayo de 2026, con más de 5.100 casos sospechosos adicionales bajo investigación y 141 hospitalizaciones. EFE