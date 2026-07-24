Johnny Depp sorprende en la Comic-Con de San Diego con el tráiler de "Ebenezer"

Washington, 23 jul (EFE).- El actor Johnny Depp sorprendió este jueves a los asistentes a la Comic-Con de San Diego con una aparición especial para presentar su nueva película, 'Ebenezer', una reinterpretación del clásico personaje de Ebenezer Scrooge que llegará a los cines el próximo 13 de noviembre de 2026.

Depp apareció en la activación promocional 'Ebenezer’s Office' y posteriormente presentó en el auditorio Hall H de la convención un nuevo tráiler del filme, producido por Paramount Pictures en asociación con Domain Entertainment, de acuerdo con un comunicado de la productora.

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La película está dirigida por Ti West, conocido por sus trabajos en el cine de terror, y propone una nueva versión del personaje central de 'A Christmas Carol', la obra de Charles Dickens.

El estudio ha mantenido detalles de la trama bajo reserva, aunque adelanta que la cinta contará 'la historia que no conoces' sobre Ebenezer Scrooge, el célebre personaje marcado por su avaricia en el relato navideño de Dickens.

El reparto incluye a Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley e Ian McKellen, entre otros.

'Ebenezer' está dirigida por Ti West con guion de Nathaniel Halpern y cuenta con la producción de Emma Watts.

De acuerdo con las autoridades, se espera que la Comic-Con 2026, que inició este jueves, atraiga a más de 135.000 asistentes durante sus cuatro días de convención y que el evento genere un impacto económico regional superior a los 160 millones de dólares gracias al gasto directo e indirecto de los visitantes.

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Comic-Con es la convención de cómics y artes populares más grande del mundo, con más de 460.000 pies cuadrados (42.735 metros cuadrados) de espacio de exhibición, más de 1.000 expositores y más de 2.000 horas de programación, talleres y eventos especiales que celebran los cómics, el cine, la televisión, los videojuegos, la edición y las artes. EFE

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