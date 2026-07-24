La OMI condena los últimos ataques contra el transporte marítimo en el mar Rojo

Londres, 24 jul (EFE).- El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, calificó hoy de "injustificables" los últimos ataques contra embarcaciones en el mar Rojo, que dijo ponen "en peligro la vida de la gente de mar".

Los rebeldes hutíes, respaldados por el régimen de Irán, atacaron esta semana en el mar Rojo un buque saudí identificado como "Encelia", que sufrió un incendio en la proa, aunque no se registraron víctimas.

"Condeno rotundamente los últimos ataques de los que se ha tenido conocimiento contra el transporte marítimo internacional en la zona del mar Rojo", subraya Domínguez en un comunicado, en el que añade que esas acciones amenazan el transporte marítimo internacional, el medio marino y la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales.

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El directivo puntualiza que los marineros son civiles que hacen una labor esencial para el sustento de las economías.

Domínguez pide que los operadores de buques evalúen "minuciosamente los riesgos antes de atravesar la región."

"Nunca se debe poner en peligro a la gente de mar ni convertirla en blanco de ataques en situaciones de conflicto o inestabilidad", dice.

Asimismo, reiteró el llamamiento para que se libere de forma inmediata e incondicional a toda la gente de mar que sigue retenida tras los ataques de piratería en el mar Rojo y el golfo de Adén.

"Garantizar su seguridad es una obligación fundamental en virtud del derecho internacional y una responsabilidad compartida de la comunidad internacional", afirma en la nota.

Domínguez resalta que los continuos ataques contra el transporte marítimo en el mar Rojo entrañan el riesgo de que se agraven las tensiones, lo que perturbaría aún más las rutas comerciales y socavaría el principio de libertad de navegación.

"La única solución es la reducción de las tensiones", señala el director general, que también expresa la preocupación por la posible contaminación en la zona a raíz de los ataques.

La OMI, resalta, sigue vigilando la situación y está lista para prestar ayuda como sea necesario.

La tensión en el mar Rojo se suma a la crisis en el estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos acusa a Irán de ataques contra buques comerciales y asegura mantener abierto el tránsito marítimo pese a las amenazas de Teherán y al bloqueo naval estadounidense contra puertos y embarcaciones iraníes.

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La tensión en la zona ha provocado un fuerte aumento de los precios energéticos, con un alza del petróleo, que ayer alcanzó los 100 dólares el barril, niveles no alcanzados desde el pasado mayo, aunque hoy retrocedió ligeramente para situarse en los 97 dólares. EFE