Carlos García-Galán, director del programa Base Lunar de la NASA: "Tendríamos que haber ido antes"

El director del programa Base Lunar de la NASA, Carlos García-Galán Castillo, ha opinado este viernes que el regreso humano a la Luna debería haber ocurrido hace años, pero ahora se están dando las condiciones que permiten pensar en presencia humana permanente en el satélite como entrenamiento para llegar a Marte.

"Tendríamos que haber ido antes" ha opinado García-Galán, quien ha asegurado que el cambio de la dinámica gubernamental y privada ha dado el impulso necesario para volver a mirar a la Luna como objetivo realista, además de servir como "campo de pruebas" para una posible misión humana tripulada a Marte, cuyos riesgos y retos se plantean "a largo plazo".

PUBLICIDAD

Así se ha expresado durante la última jornada del curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial, 'Un país aeroespacial. El nuevo impulso tras el éxito del proyecto estratégico aeroespacial español', donde ha recordado las tres fases del proyecto que dirige: hacer las pruebas de fiabilidad de cara a 2028, construir la infraestructura entre el 2029 y 2032 y a partir de entonces plantear los módulos habitables de la Base Lunar en el polo sur del satélite.

Por su parte, el jefe de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Agencia Espacial Española (AEE), Carlos García Sacristán, ha comentado la necesidad de la colaboración entre administraciones y agencias espaciales, además de coincidir con el responsable de la NASA en la importancia de la relación público-privada y del papel de empresas españolas de tecnología en los grandes proyectos aeroespaciales.

PUBLICIDAD

Con todo, el director del Departamento de Cargas Útiles Espaciales del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y moderador de la ponencia, Ignacio Arruego, ha planteado si el valor científico de una costosa misión humana a Marte --entre 50 y 300 mil millones de euros-- merecería la pena, a lo que los ponentes han apelado al carácter explorador de la raza humana y al valor "intrínseco" de misiones de este tipo.

En esta línea, García-Galán ha recordado cómo la misión Artemis II que despegó el pasado mes de abril --de la que no se esperaba mucho a nivel científico, según ha dicho-- paralizó al mundo durante cuatro horas, lo que a su juicio hará que haya una generación de profesionales "motivados". "Es una obligación de la humanidad", ha concluido.

PUBLICIDAD