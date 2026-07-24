Prohens pide al Rey "atención política" al crecimiento demográfico y le traslada su inquietud por la migración

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha pedido al Rey Felipe VI "atención pública y política" al crecimiento demográfico que experimenta Baleares y le ha trasladado su preocupación por la llegada de migrantes en patera a las costas del archipiélago.

Lo ha hecho durante la tradicional audiencia que el monarca ofrece a las principales autoridades de Baleares y que este viernes ha tenido lugar en el Palacio Real de la Almudaina de Palma.

Prohens ha dado la bienvenida al Rey, quien inicia sus habituales vacaciones en Mallorca, y ha agradecido haber tenido un espacio para departir sobre algunos temas de actualidad como los incendios forestales activos en varios puntos de la Península.

"Especialmente de esta incendio entre la Comunidad de Madrid y Ávila, donde se ha pedido la intervención del Gobierno. Le he comentado también cuál es la situación aquí con estas altas temperaturas", ha señalado la líder autonómica en declaraciones a los medios de comunicación.

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También ha aprovechado para explicarle el dispositivo de seguridad que el Govern ha diseñado para gestionar el eclipse solar total previsto para el 12 de agosto, habida cuenta de que las Islas son uno de los mejores lugares de observación de este fenómeno y se espera una elevada afluencia de visitantes.

"Le he podido explicar como nosotros, a diferencia del Gobierno de España, que ha enfocado el eclipse como un acontecimiento para atraer más turistas, nosotros lo estamos enfocando como la gestión de una emergencia bajo dos premisas, la seguridad de los ciudadanos y la protección de los espacios naturales, especialmente de la Serra de Tramuntana", ha subrayado.

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Preguntada acerca de la posibilidad de que el monarca pueda quedarse en Baleares para observar el eclipse, Prohens no se ha pronunciado. Sí que ha dicho, no obstante, que el Rey es "perfectamente conocedor" del archipiélago y que sabría desde dónde verlo si se diese el caso.

EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y LA MIGRACIÓN

En cualquier caso, Prohens se ha detenido en otros fenómenos como el del crecimiento demográfico que experimenta Baleares, "el gran reto" de un territorio que ha duplicado su población desde el inicio del siglo.

"No es nuevo, pero cada vez más gente se va sumando. Y como siempre que tengo la oportunidad, reclamamos atención pública, debate público y atención política no solo a la España que se vacía sino también a los servicios públicos de una comunidad como la nuestra", ha subrayado.

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Entre las derivadas del crecimiento poblacional ha mencionado los cerca de 5.000 alumnos que se incorporan a los centros educativos a lo largo de cada curso escolar, las 60.000 nuevas tarjetas sanitarias expedidas en los últimos años, la falta de vivienda o los problemas de movilidad.

En ese mismo contexto, Prohens también ha aprovechado para trasladarle su preocupación por la llegada de migrantes en patera a las costas de Baleares, que en ocasiones, muestra "su peor cara" con la localización de cuerpos sin vida en las costas o en alta mar.

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A ello, ha ahondado, se le suma la sobresaturación de los sistemas de protección debido a la llegada de alrededor de 800 menores extranjeros no acompañados. "Es una cifra que sobrepasa cualquier capacidad y cualquier recurso que puedan tener los consells o el Govern", ha comentado.

También ha vinculado con el crecimiento demográfico la necesidad de transformar el modelo económico de Baleares sin que ello signifique "renunciar a la principal industria", la turística.

LAS PRÓXIMAS ELECCIONES AUTONÓMICAS

Prohens también ha sido preguntada si esta podría ser su última audiencia con Felipe VI en calidad de presidenta del Govern, habida cuenta de que el próximo mayo se celebrarán elecciones.

"La última vez que hicieron esta pregunta se contestó de una manera que no es mi estilo. La humildad, tocar con los pies en el suelo y huir de cualquier soberbia y prepotencia siempre van a ir con mi forma de actuar. Yo voy a trabajar cada día para volverme a ganar la confianza de los ciudadanos", ha incidido.

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La líder autonómica ha considerado que unos comicios "se ganan con la palabra dada, presentándose en el tercer año de legislatura con el 95 por ciento del programa cumplido y con un gobierno de estabilidad y que hace lo que dijo que haría".

"Yo voy a trabajar intensamente, más intensamente si caba este último año, para volver a ganarme la confianza de los ciudadanos y, a ser posible, aumentar esa confianza", ha sentenciado.