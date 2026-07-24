Fallece Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben y Casey Affleck

Redacción Internacional, 24 jul (EFE).- Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben y Casey Affleck, ha muerto a los 83 años tras ser diagnosticada de un cáncer de páncreas en diciembre de 2025, según publica People.

Chris Anne Affleck falleció el pasado 2 de junio, pero la noticia se ha hecho pública ahora según añade el medio. Trabajó durante 34 años como profesora en una escuela pública y fue una destacada activista por los derechos civiles.

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Su papel fue clave en los inicios de la carrera de sus hijos. Ben Affleck consiguió sus primeros papeles gracias a la amistad de su madre con la directora de casting Patty Collins.

Además, acompañó a Ben en la ceremonia de los óscar de 1995, cuando el actor ganó el premio a mejor guión por 'The Good WiIl Hunting' ('El indomable Will Hunting') junto a Matt Damon.

"Estábamos sentados junto a nuestras madres y ganamos, y las abrazamos. Recuerdo cómo todo el mundo le dio tanta importancia, como si fuera algo insólito", recordó Ben en una entrevista con Vanity Fair en 2023.

Ben Affleck, que en aquel momento tenía 25 años, señaló que desde el primer momento pensó en ir con su madre a la gala. "Por supuesto que nuestras madres iban a ir. Fue algo realmente inocente y auténtico", añadió.EFE