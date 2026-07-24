Equipos de rescate internacional buscan cadáveres del accidente de ferri en Guyana

San Juan, 24 jul (EFE).- Equipos de rescate de Francia, Brasil y Trinidad y Tobago continúan este viernes en Guyana buscando cadáveres de las víctimas del accidente del ferri MV Barima, ocurrido el pasado 18 de julio, que deja al menos 72 pasajeros muertos.

La misión tendrá que utilizar 1.500 toneladas de bolsas de flotación inflables para intentar reflotar la embarcación en la que viajaban 179 personas, de las que una treintena siguen desaparecidas y 76 fueron rescatadas.

El objetivo de los equipos es movilizar la embarcación accidentada a aguas más llanas para que la operación de recuperación sea más fácil antes de extraer el buque del agua.

"Los buzos van a intentar descender hasta la embarcación para sujetar estas bolsas de flotabilidad y ver si pueden levantarla. Queremos maximizar cada posibilidad para lograr la mayor recuperación posible", dijo el presidente de Guyana, Irfaan Ali.

"Así que, en este momento, la operación ya habrá comenzado para intentar posicionar el naufragio de modo que se pueda ingresar y realizar la mayor recuperación posible desde el interior del naufragio", añadió.

Ali dijo que, mientras espera un primer informe del equipo, este viernes, dos tropas adicionales realizarán búsquedas a pie a lo largo de la costa y que se desplegará nuevamente un helicóptero, junto con otras tecnologías, "para maximizar nuestras oportunidades de recuperación".

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Un total de 22 recursos de rescate, 19 buques y tres aeronaves, permanecen desplegados en la operación.

Según el primer ministro guyanés, Mark Phillips, las búsquedas aéreas continúan en toda el área designada, que abarca aproximadamente 2.100 kilómetros cuadrados y se extiende hasta Waini Point, en el norte del país sudamericano.

Además, el primer ministro guyanés dijo que 65 de los cuerpos recuperados ya han sido identificados por sus familiares, mientras que las operaciones de búsqueda y recuperación continúan en marcha.

Phillips reafirmó el compromiso del gobierno de apoyar a las familias afectadas, asegurando que todos los recursos disponibles seguirán comprometidos hasta que la operación llegue a una conclusión segura y digna.

Más temprano el jueves, ministros del gobierno se unieron a las familias y comunidades en duelo de las Regiones Uno, Tres, Cuatro y Seis para rendir sus últimos respetos en los funerales de varias de las víctimas.

El Gobierno anunció inicialmente que a bordo del buque viajaban unas 133 personas, pero el lunes, esa cifra fue revisada tras comprobar las cámaras y el número incrementó a 179 personas.

El titular de Obras Públicas guyanés, Juan Edghill, precisó el domingo que el ferri zarpó aproximadamente a las 15:15 hora local (19:15 GMT) del sábado y la torre de control de Timheri recibió la llamada de socorro de la embarcación aproximadamente a las 23:01 hora local (3:01 GMT), lo que provocó la activación inmediata de las medidas de respuesta de emergencia. EFE

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