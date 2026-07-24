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EEUU sanciona a cuatro individuos y tres entidades vinculadas a Hermanos Musulmanes por apoyar a Hamás

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Las autoridades de Estados Unidos han impuesto sanciones contra cuatro individuos y tres entidades vinculadas a la organización islamista Hermanos Musulmanes por su supuesto apoyo financiero y logístico al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), al que Washington considera una organización terrorista.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha indicado en un comunicado que entre los afectados se encuentra un destacado dirigente de Hermanos Musulmanes en Egipto, Mahmud al Abiari, residente en Reino Unido, así como a otras tres personas y entidades.

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En un comunicado, el Tesoro ha descrito a Al Abiari como "uno de los principales líderes de Hermanos Musulames en activo" y lo ha acusado de participar en labores de recaudación de fondos para terceros previamente sancionados por Washington por mantener lazos con el grupo armado palestino.

Las sanciones también afectan a dos organizaciones calificadas como "falsas organizaciones benéficas": Tujá Bulá Global, con sede en Indonesia, y Madad Palestine Charitable Society, en la Franja de Gaza. Las dos han sido acusadas de recaudar dinero que luego sería transferido al brazo militar de Hamás.

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El Departamento de Estado ha acusado en un breve comunicado a ambas organizaciones de actuar como "fachada" para esta transferencia de fondos a través de "distintas jurisdicciones", con el fin último de "financiar el terrorismo".

"Esta medida expone a las filiales de Hermanos Musulmanes y a otras organizaciones fachada dirigidas por Hamás que utilizan redes clandestinas para encubrir y transferir fondos en apoyo al terrorismo. Estados Unidos está comprometido con el desmantelamiento de la infraestructura financiera que sustenta a Hamás y Hermanos Musulmanes, tal como recoge en su Estrategia Antiterrorista", ha apuntado.

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