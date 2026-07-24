Cuatro grandes incendios en el centro de España obligan a declarar la emergencia nacional

Madrid, 24 jul (EFE).- Cuatro grandes incendios declarados en el centro de España han obligado a evacuar en las últimas horas a unas 11.500 personas y han llevado al Gobierno a declarar la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia vecina de Ávila.

De estos cuatro incendios, tres afectan a la Comunidad de Madrid y uno a Ávila.

Dos de los incendios de Madrid siguen a primera hora de este viernes fuera de control.

Avivados por la ola de calor que ha afectado a buena parte del país entre el martes y el jueves, los incendios se han multiplicado por toda la geografía española.

El foco está puesto ahora en la Comunidad de Madrid, donde han sido evacuadas más de 10.000 personas por tres incendios declarados en las localidades de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox, población que pertenece a la vecina provincia de Toledo.

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Los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias siguen fuera de control, aunque se ha limitado su avance durante las últimas horas, según fuentes de la delegación del Gobierno central en la comunidad.

En Ávila, el incendio que se declaró el miércoles en Burgohondo ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y a confinar tres localidades.

Durante este verano, el incendio más grave hasta ahora se ha registrado en la Sierra Norte de Guadalajara, ha quemado ya más de 32.000 hectáreas y se ha convertido en el segundo más extenso en España desde que hay registros.

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El más trágico hasta el momento ha sido el incendio forestal de Los Gallardos y Bédar (Almería), en el sur de España, que se saldó con trece fallecidos, varios de ellos extranjeros.