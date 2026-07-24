Banco Sabadell gana 971 millones en el primer semestre, un 0,5% menos

Banco Sabadell cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 971 millones de euros, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, incluyendo la aportación de TSB, que formó parte del grupo durante 4 meses, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

Sin tener en cuenta la contribución de TSB --vendido a Banco Santander el 1 de mayo-- y los resultados extraordinarios, el beneficio recurrente fue de 691 millones, un 14,1% interanual menos, y en el segundo trimestre ha registrado un crecimiento respecto al primero del 8,4% "gracias al impulso del negocio, una tendencia que continuará en adelante".

PUBLICIDAD

El consejero delegado de la entidad, Marc Armengol, ha explicado que los resultados "confirman la fortaleza del proyecto" y ha destacado el aumento de ingresos, que ha avanzado que se incrementarán más en los próximos trimestres.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)