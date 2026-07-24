Controlado el incendio de Selas y extinguidos los de Mazarambroz y La Pueblanueva

La pasada noche ha dado un respiro a la situación de los incendios forestales en toda Castilla-La Mancha, ya que entre la última hora de este jueves y la primera de este viernes ha quedado controlado el incendio en Selas (Guadalajara) y han sido extinguidos los de Mazarambroz y La Pueblanueva, ambos en la provincia de Toledo.

El de mayor envergadura, el de Selas, del que se calcula que ha consumido unas 2.800 hectáreas de masa forestal-arbolada y obligó a la evacuación de seis municipios, quedaba controlado a 22.32 horas de este jueves.

En cualquier caso, en el lugar continúan trabajando cuatro medios aéreos, con cuatro personas; cuatro medios de extinción terrestres, con 16 personas; y nueve personas más de personal interno.

En el caso del de Mazarambroz, que se originó este pasado miércoles, ha quedado extinguido a las 0.30 horas de este viernes, tras haber quedado controlado a las 19.43 horas de este jueves.

Finalmente, el incendio de La Pueblanueva, que se iniciaba a las 3.51 horas de este jueves y quedaba controlado a las 15.34 horas de la pasada jornada, era finalmente extinguido a las 23.31 horas del mismo jueves.