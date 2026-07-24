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Perú y Venezuela anuncian la reanudación de sus relaciones bilaterales

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Lima, 24 jul (EFE).- Los gobiernos de Perú y de Venezuela decidieron iniciar "un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales", después de que estas se rompieran hace dos años, según anunció este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en un comunicado.

El anuncio de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela llega en pleno traspaso del Gobierno nacional que asumirá desde el próximo martes la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a quien la líder antichavista María Corina Machado respaldó en su cuarta candidatura presidencial.

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