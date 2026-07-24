Oposición uruguaya condena el anuncio del presidente Ortega sobre elecciones en Nicaragua

Montevideo, 24 jul (EFE).- El opositor Partido Nacional de Uruguay condenó las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó que en su país "no volverán a haber elecciones".

En un comunicado emitido este viernes, dicha fuerza política indicó que esto constituye "un abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales".

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Para el Partido Nacional, este hecho es "una perla más en el collar de contumaces violaciones a los Derechos Humanos que se vienen perpetrando en Nicaragua desde el año 2021".

Por eso, instaron al Gobierno de Yamandú Orsi a pronunciarse y manifestar su rechazo hacia estas "actitudes y declaraciones totalitarias que no garantizan la libertad y la libre expresión" del pueblo de Nicaragua.

La oposición hizo un llamado a que el Gobierno de Ortega y Rosario Murillo se rectifique y garantice a los nicaragüenses sus "derechos políticos y libertades fundamentales", incluida la opción de participar en "elecciones auténticas, competitivas y democráticas".

"El Partido Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, principios y obligaciones que constituyen compromisos colectivos asumidos por los Estados de las Américas", cierra el comunicado.

Las declaraciones de Ortega tuvieron lugar durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrada el 19 de julio.

Ese día, el mandatario aseguró que en Nicaragua "no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder".

Este miércoles, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua, pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los "traidores a la patria" en el país. EFE

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