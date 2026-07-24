De la Espriella pide que los empresarios se comprometan con el desarrollo de Colombia

Medellín (Colombia), 24 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este viernes a los empresarios un compromiso con el país para que su Gobierno, que comenzará el próximo 7 de agosto, pueda ayudar a los más pobres.

De la Espriella hizo ese llamamiento en Medellín, durante un acto en el que el presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina-, Sergio Díaz-Granados, anunció un compromiso de financiamiento de 9.000 millones de dólares para apoyar el desarrollo de Colombia en el periodo 2026-2030.

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El presidente electo dijo que "cuando la empresa prospera, el empleo crece y cuando el empleo crece, la pobreza retrocede", y enseguida dirigió su mensaje a los líderes gremiales presentes, entre ellos el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce MacMaster.

"Pero aquí necesito un compromiso de los empresarios. Es imposible reconstruir este país y llevarle al lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro, sin el concurso decidido del sector empresarial. Aquí todos tenemos que ayudar y el sector empresarial es fundamental en ese cometido", señaló De la Espriella

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En ese sentido, manifestó que en su Gobierno "se dejará de ver al empresario como un adversario" porque "el sector privado es el mayor aliado del desarrollo" nacional.

De la Espriella tiene cercanía con el mundo económico y de hecho su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, fue ministro de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo en el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), mientras que su ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, es un economista que fue presidente de Asocolflores y Fasecolda, gremios de las flores y de las aseguradoras, respectivamente.

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