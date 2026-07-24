Aumentan a 72 los muertos por el hundimiento de un ferry frente a las costas de Guyana

Las autoridades de Guyana han informado de que ya son 72 los cuerpos sin vida recuperados del accidente que tuvo lugar el sábado por la noche después de que el ferry 'MV Barima' volcara con cerca de 180 personas a bordo frente a las costas del país, un incidente que se ha saldado de momento con 76 supervivientes y una treintena de desaparecidos.

El suceso ha llevado a las autoridades del país a declarar tres días de luto oficial a medida que continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona a la espera de hallar más supervivientes. Junto a los buzos guyaneses, están participando también buzos franceses y pescadores de la zona, que se han sumado a las labores de forma voluntaria.

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El primer ministro, Mark Phillips, ha recordado a todas las agencias y voluntarios involucrados que cualquier cuerpo rescatado debe ser trasladado de inmediato a la Policía de Guyana en las instalaciones designadas para la recuperación e identificación de cadáveres.

Así, ha señalado que algunos cuerpos siguen sin identificar dado que los nombres no figuran en la lista oficial de pasajeros --hasta ahora se han identificado 65--, según informaciones del diario 'Guayana Times'.

Los tres días de luto comenzaron el miércoles y finalizan este mismo viernes con una ceremonia con la que las autoridades buscan honrar a los fallecidos y a sus familiares y allegados.

El ferry zarpó a las 15.15 horas (hora local) sábado, si bien la torre de control de Timheri recibió una primera llamada de socorro a las 23.00 horas y activó de inmediato los protocolos de emergencia. El 'MV Barima' contaba con 250 chalecos salvavidas y seis balsas inflables, de acuerdo con los requisitos de seguridad para ese trayecto.

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