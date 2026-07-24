Agenda informativa multisoporte América para el viernes 24 de julio de 2026

ESTADOS UNIDOS

- La Administración del presidente Donald Trump intenta una vez más mantener viva su política comercial restrictiva a nivel global con el anuncio de nuevos aranceles de entre el 10 y el 12,5 % a 60 economías. (foto)

- El presidente Donald Trump participa en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, reagendada después de que la gala prevista para abril fuera suspendida tras el intento de asesinato en su contra. (foto)(video)

El exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab se declaró este viernes "no culpable" de lavado de dinero y otros cargos, por medio de sus abogados, durante una audiencia judicial en Miami a la que no asistió. (foto)(video)

- Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) votan en Nueva York la posible destitución del fiscal Karim Khan por acusaciones de conducta sexual indebida. (foto)(video)

- Wall Street cierra una semana en negativo, lastrada por el repunte del petróleo ante el temor a interrupciones en el suministro de crudo por la escalada de las tensiones en Oriente Medio.

- American Express presenta los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026.

- Terminan las audiencias preliminares para determinar si el rapero estadounidense D4vd enfrenta un juicio por la muerte de la menor Celeste Rivas Hernández.

- Los universos de 'Blade Runner 2099' y 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' protagonizarán la segunda jornada de la Comic-Con de San Diego. (foto)(video)

- La investigación del origen del brote de ciclosporiasis, infección parasitaria de diarrea severa, se amplió este viernes a nueve estados del país, donde hay 11.573 casos posibles a nivel nacional.

VENEZUELA

- Superadas las operaciones de rescate con apoyo internacional y la etapa más crítica de la emergencia, marcada por el olor a descomposición y la solidaridad ciudadana, La Guaira, la región devastada por el doble terremoto ocurrido hace un mes en Venezuela, comienza un lento proceso de reactivación comercial con el avance en la remoción de escombros. (foto)(video)

PUBLICIDAD

- Venezuela tiene ante sí el complejo reto de la reconstrucción y si bien los expertos aún calculan el monto preciso, se estima que el costo superará los 12.000 millones de dólares, equivalentes al 10,9 % del producto interno bruto (PIB). (foto)(video)

CUBA

- La hotelera española Meliá cesa sus operaciones en Cuba tras meses de presión de EE.UU. contra la isla mediante un bloqueo petrolero. (foto)(video)

PERÚ

- El nuevo Congreso de Perú inicia sus funciones con la jura de los 60 senadores y 130 diputados que integrarán el Legislativo para el período 2026-2031. (foto)(video)

MÉXICO

- Dos años después de la polémica captura en EE.UU del narcotraficante Ismael 'el Mayo' Zambada, México sigue haciendo frente a la sangrienta guerra interna del Cartel de Sinaloa. (foto)

- El Instituto de Estadística presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de junio.

- Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- Expertos hablan sobre el aneurisma en México, una condición que se presenta principalmente en mujeres y puede dejar secuelas importantes en quienes lo padecen.

- Tequileros mexicanos hablan en conferencia de prensa por el Día Nacional del Tequila. (foto)(video)

- Gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), en la que se conmemorará la trayectoria de la actriz Cecilia Suárez. (foto)

BRASIL

- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita en el estado de São Paulo las instalaciones de la empresa Avibras Aeroco, que retomó este año la producción de misiles, vehículos y lanzadores espaciales civiles, entre otros equipamientos.

- Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, oficializa este sábado su candidatura presidencial por el Partido Liberal (PL). (foto)

- La firma demoscópica Datafolha divulga una nueva encuesta sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre.

COLOMBIA

- El presidente saliente, Gustavo Petro, encabezará la devolución de la espada de Simón Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar, en un recorrido que comenzará en la Casa de Nariño y atravesará parte del centro histórico de Bogotá. (foto)(video)(directo)

PUBLICIDAD

- Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez Moreno, uno de los ocho hijos de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los fundadores del Cartel de Cali, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas del mundo. (foto)(video)

- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se reúne con el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados. (foto)

- Comienza la XIV edición del Festival Gabo, en el que periodistas de Iberoamérica debaten en la primera jornada sobre corrupción, dictaduras y violencia de los conflictos armados. (foto)(video)

- Ceremonia del Premio Gabo de Periodismo que reconoce los mejores trabajos de Iberoamérica en las categorías de Texto, Fotografía, Cobertura, Imagen y Audio. (foto)(video)

CHILE

- La cantante española Rosalía ofrece en el Movistar Arena de Santiago de Chile el primero de los cuatro shows que tiene programados en el país.

PERÚ

- El escritor peruano Santiago Roncagliolo habla sobre su nueva historia: cómo Robert Prevost afrontó los casos de abusos en la Iglesia peruana y cómo esa experiencia contribuyó a forjar el perfil que lo llevó a ser elegido como León XIV. (foto)(video)

PUBLICIDAD

- El nuevo Congreso de Perú inicia sus funciones con la jura de los 60 senadores y 130 diputados que integrarán el Legislativo para el período 2026-2031, a cinco días de la investidura de la presidenta electa, Keiko Fujimori. (Foto) (Video)

BOLIVIA

- Inauguración de la instalación artística 'Máscara del Moreno: Fiesta y Poder', un homenaje a la riqueza del folclore boliviano y a la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder, declarada en 2019 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. (foto)(video)

PUBLICIDAD

URUGUAY

- El exdirector del Instituto de Diabetes y Tecnología Aplicada argentino Adrián Proietti dialoga con la Agencia EFE sobre la problemática de la diabetes en América. (foto)(video)

ECUADOR

- Las alertas recibidas por el servicio de emergencias ECU 911 por casos de violencia intrafamiliar en Ecuador crecieron cerca de un 34 % en promedio los días en los que jugó la selección en el Mundial de Fútbol con respecto a las mismas fechas del año anterior, según datos de la institución. (foto) (video)

PUBLICIDAD

- Ecuador y Canadá firman el Tratado de Libre Comercio (TLC) que los gobiernos de ambos países han negociado durante los últimos meses.

DEPORTES

República Dominicana.- Santo Domingo inaugura los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con una ceremonia que marcará el inicio de la principal cita multideportiva de la región. (foto)(video)

Paraguay.- Inicia el torneo Clausura de fútbol con un partido entre el 2 de Mayo y Rubio Ñu, en el estadio Río Parapití, de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Colombia.- La liga colombiana vuelve este viernes con el estreno de nuevos proyectos deportivos, entre ellos los liderados por Lucas González en Atlético Nacional y Luis Amaranto Perea en Independiente Medellín, además de un Millonarios obligado a reinventarse tras la salida de Radamel Falcao García, mientras Junior defenderá su título reciente.

PUBLICIDAD

Ecuador.- Previa de la vigésima segunda fecha de la Liga Pro de Ecuador. EFE

mesaamerica@efe.com

ma/lnm