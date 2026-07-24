Dimiten 30 diputados del principal partido de la oposición polaco, incluyendo el ex primer ministro Morawiecki

El líder del partido Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, ha anunciado que un grupo de 30 diputados, incluyendo el ex primer ministro Mateusz Morawiecki, han dimitido tras producirse desacuerdos internos en la principal fuerza de la oposición en Polonia.

Kaczynski ha explicado en una rueda de prensa este viernes que las dimisiones se han producido después de que la dirección del partido diese un ultimátum a sus miembros, instando a los diputados a firmar un compromiso de lealtad que incluía no formar parte de ninguna asociación política externa.

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En concreto, la disputa gira en torno a una facción más moderada del partido, encabezada por el ex primer ministro Morawiecki, que en los últimos meses ha liderado una asociación para promover otro tipo de políticas al margen de la línea oficial del partido, cada vez más escorado hacia la ultraderecha.

La escisión, que se produce a pocos meses de las elecciones de 2027, se produce después de que expirara el plazo a medianoche del jueves para que sus diputados firmaran este compromiso, según ha recogido la agencia de noticias PAP.

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SOBRE LAS TENSIONES INTERNAS

Las tensiones internas en el partido resurgieron en otoño de 2024, cuando la formación se fusionó con el partido nacionalista católico Polonia Unida. Como resultado, sus líderes --Zbigniew Ziobro y Patryk Jaki-- se unieron a la vicepresidencia del PiS. Esta decisión provocó reacciones encontradas, en especial en el ala más moderada.

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Si bien la campaña presidencial de 2025 acalló las especulaciones sobre rivalidades internas gracias a la victoria de Karol Nawrocki, las disputas volvieron a encenderse con la decisión de nominar a Przemyslaw Czarnek como candidato del PiS a primer ministro, una medida que algunos diputados del ala más centrista interpretaron, de nuevo, como un claro fortalecimiento de la cúpula más tradicional, ultraderechista y nacionalista.

En respuesta, Morawiecki --quien asumió el liderazgo de los Conservadores y Reformistas Europeos, sucediendo a la primera ministra italiana Giorgia Meloni-- empezó a construir su propia base política, a través de la fundación de una asociación, en un intento por captar a votantes más jóvenes y moderados.

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"Quiero decirlo muy claramente: nadie de nuestro grupo se ha ido de Ley y Justicia. Ninguno de los más de 40 diputados, tres eurodiputados ni el senador ha renunciado a su membresía en el partido", ha subrayado en redes sociales Morawiecki, quien fuera primer ministro de Polonia entre 2017 y 2023.

En este sentido, ha indicado que simplemente se han negado a "firmar un documento que requería renunciar a las actividades" de su asociación". "Nos han puesto ante una falsa elección: o terminar con una actividad legal, ciudadana y programática, o ser expulsados del partido al que hemos servido fielmente durante años", ha dicho.

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