Ayuso avisa de que las próximas horas serán "muy complicadas" en el incendio de Villa del Prado por el calor y viento

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este jueves de que las próximas horas del incendio forestal en Villa del Prado, originado en la localidad toledana de Almorox y que ya ha calcinado 890 hectáreas, serán "muy complicadas" debido a las altas temperaturas y el viento.

"Estas horas van a ser muy complicadas por las altísimas temperaturas y por este viento inusual que no va a ayudar", ha señalado la presidenta, que ha puesto en valor el trabajo de las unidades de emergencia del Plan INFOMA ante el incendio, declarado desde el jueves como situación operativa 2.

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Desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos, Ayuso ha alertado de que "el campo español está abandonado" y ha insistido en la necesidad de actuar sobre el terreno, "limpiar los bosques, desbrozar y escuchar a agricultores y ganaderos". "Si no se actúa, cada año estaremos peor", ha dicho.

Ayuso ha subrayado que el incendio forestal ha alcanzado las 890 hectáreas, 600 de las cuales se encuentran en la Comunidad de Madrid. El municipio más afectado es el de Villa del Prado, si bien es cierto que en Aldea del Fresno también se han visto afectadas zonas de campo y pasto.

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En este punto, la presidenta ha trasladado su apoyo a las personas que han tenido que abandonar sus viviendas y terrenos, especialmente en la urbanización de Encinar del Alberche, algunas de las cuales han pasado la noche en el polideportivo de Villa del Prado.

Así, ha garantizado que la Comunidad de Madrid concederá ayudas a los afectados una vez se evalúen los daños. "Estaremos junto a ellos", ha afirmado la presidenta, recordando la respuesta desplegada tras la dana del año pasado y la rápida reconstrucción de infraestructuras afectadas.

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Las primeras estimaciones apuntan a que en torno a una treintena de viviendas podrían haberse visto afectadas por el incendio, si bien la presidenta ha abogado por esperar a que avancen los trabajos de identificación y análisis de las infraestructuras dañadas por parte de la Guardia Civil, Policía Local y Bomberos.

Los servicios de emergencia se mantienen desplegados en la zona, con unas 30 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y más de una veintena de agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), según ha informado previamente el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

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Mientras tanto, los bomberos madrileños continúan con su colaboración en otros incendios en provincias limítrofes, como el de La Mierla en Guadalajara. Además, esta mañana se ha declarado un nuevo incendio en Burgohondo (Ávila), cuya columna de humo puede observarse de camino a Cenicientos.