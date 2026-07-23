La bandera de Roquetas, el amuleto de Álex Baena en sus grandes éxitos: "Si no la llevo, algo me falta"

El futbolista Álex Baena ha regresado este jueves a Roquetas de Mar (Almería) tras proclamarse campeón del mundo con la selección española y ha reivindicado su vínculo con el municipio, cuya bandera lo ha acompañado durante las celebraciones por el título.

Baena ha explicado que llevar la bandera de Roquetas supone "un orgullo" y ha reconocido que este gesto también tiene "un poco de superstición", ya que la lleva consigo desde que consiguió su primer gran éxito en el fútbol.

"Si no me la llevo, sé que algo me falta", ha declarado durante su visita al Ayuntamiento, donde ha firmado en el Libro de Honor y ha entregado al alcalde Gabriel Amat una camiseta firmada de la selección española.

A su regreso al municipio, ha señalado que quiere "descansar y desconectar después de este mes tan intenso y bonito". Su estancia también ha coincidido con las fiestas del Puerto, que hacía tiempo que no podía vivir.

El futbolista ha asegurado que volver al municipio le permite estar con la gente que quiere después de haber pasado 50 días concentrado con la selección, un periodo que ha supuesto "un desgaste físico y mental muy fuerte".

HIJO PREDILECTO

Durante el encuentro, Amat le ha comunicado personalmente la propuesta de nombrarlo hijo predilecto de Roquetas de Mar, la máxima distinción honorífica que concede el municipio.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento pretende reconocer la trayectoria deportiva de Baena y los valores de "esfuerzo, compromiso y superación" que representa. El Consistorio ha destacado en una nota que el jugador se ha convertido en un referente para la ciudadanía y ha llevado el nombre de Roquetas de Mar "a lo más alto del deporte internacional".

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Amat y Baena también han abordado posibles fechas para celebrar un acto institucional en el que los vecinos podrán felicitar personalmente al futbolista por el título mundial. En esa cita está prevista la entrega del Escudo de Oro de la Ciudad como muestra del "orgullo" y el agradecimiento del municipio por sus éxitos y por representar a Roquetas dentro y fuera de España.

"HEMOS HECHO HISTORIA"

Baena ha dedicado el triunfo especialmente a su familia, que lo ha acompañado durante el campeonato. El jugador ha destacado que sus allegados "han sufrido" con él y ha recordado que su hermano tenía el sueño de vivir juntos un Mundial.

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Sobre la dimensión del título, ha reconocido que los jugadores todavía no han asimilado por completo lo conseguido. "No vamos a ser conscientes de lo que hemos hecho hasta que pase un largo tiempo", ha señalado antes de afirmar que, cuando puedan asimilar todo lo sucedido, se darán cuenta de que han "hecho historia".

El futbolista ha asegurado que mantiene intacta su ambición y se ha marcado el reto de "volver a ganar otro mundial, otra Eurocopa", ya que considera que "no hay que perder la ambición nunca de ganar, querer siempre conseguir lo máximo". Por ahora, dedicará las próximas semanas a descansar antes de volver a centrarse en su club.

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Baena fue ganando peso en el equipo de Luis de la Fuente durante el torneo hasta consolidarse en la banda izquierda. El roquetero fue titular en la final ante Argentina, en la que España se impuso por 1-0, y también participó de inicio en las últimas eliminatorias.

El futbolista del Atlético de Madrid ha cerrado el campeonato con un gol y una asistencia. Su tanto ante Uruguay dio la victoria a España por 0-1 y aseguró el liderato del grupo, actuación por la que la FIFA lo distinguió como mejor jugador del encuentro.

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