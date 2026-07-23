Rubio dice que Irán "suplica todos los días" a EEUU llegar a un acuerdo

Manila, 23 jul (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este jueves que Irán "suplica todos los días" a EE.UU. "alcanzar un acuerdo" en el marco de la guerra, en declaraciones a la prensa durante la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrada esta semana en Manila.

"El problema con Irán es que cada vez que llegan a un acuerdo (...) ​​lo rompen o quieren cambiarlo", añadió el jefe de la diplomacia estadounidense, asegurando además que la República Islámica "seguirá pagando el precio" de prolongar la guerra, y que el coste "sube cada noche más y más". EFE

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