Philip Morris International (PMI) ganó un 22% más en el segundo trimestre, hasta los 3.980 millones

La tabacalera estadounidense Philip Morris International (PMI) registró un beneficio operativo de 4.530 millones de dólares (unos 3.980 millones de euros) en el segundo trimestre del año, lo que supone incrementar en un 22% las ganancias anotadas en el mismo periodo de doce meses atrás.

Por su parte, los ingresos netos crecieron en un 10,4%, hasta los 11.192 millones de dólares (9.840 millones de euros), mientras que los costes por ventas se elevaron hasta los 3.533 millones de dólares (3.106 millones de euros), un 7,9% más, y los gastos administrativos, por publicidad e investigación se mantuvieron sin apenas cambios en los 2.981 millones de dólares (2.620 millones de euros).

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Los envíos aumentaron un 2,5% en el trimestre, hasta las 205.200 millones de unidades, impulsados por un incremento del 7,5% en los productos sin humo, principalmente debido a IQOS, y complementado por un segmento sólido de productos combustibles, especialmente en mercados donde los productos sin humo están prohibidos o tienen una presencia limitada.

Aún así, el segmento de los cigarrillos continúa siendo el principal con un total de 156.900 unidades y un incremento del 1,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

La compañía ha señalado que el impacto del conflicto en Oriente Próximo ha sido "menor" para su negocio, afectando sobre todo al transporte, la energía y otros costos de insumos, situación que ya esperaban.

"La situación sigue siendo volátil y resulta difícil evaluar las implicaciones a largo plazo para el consumidor o el entorno global de costes. En nuestra previsión para todo el año, no contemplamos un impacto prolongado; sin embargo, sí hemos incluido algunos aumentos en los costes de transporte, energía y otros insumos", reza el comunicado de la compañía.

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Por su parte, el beneficio por acción pasó de los 1,95 dólares (1,71 euros) en el segundo trimestre de 2025 a los 1,80 dólares (1,58 euros) registrado en este periodo, lo que supone una caída del 7,7%.

"Obtuvimos resultados sobresalientes en el segundo trimestre, impulsando los ingresos netos a más de 11.000 millones por primera vez con un crecimiento excelente en todos los principales indicadores", ha destacado el consejero delegado del grupo PMI, Jacek Olczak.

"Con un sólido primer semestre en nuestro haber, que incluye un impulso continuo y sólidos resultados en nuestro negocio libre de humo, negocio, estamos bien posicionados para cumplir nuestros objetivos para todo el año mientras invertimos para el crecimiento futuro", ha añadido.

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