La Bolsa española baja un 1,55 % perjudicada por un fuerte repunte del precio del crudo

Madrid, 23 jul (EFE).- La Bolsa española bajó un 1,55 % este jueves afectada por una subida notable del precio del petróleo, ya que el brent volvió a superar los 100 dólares por barril a causa del recrudecimiento de la tensión política y bélica entre EE.UU. e Irán.

En principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 304,3 puntos y terminó en 19.267. En lo que va de año, reduce las ganancias acumuladas al 11,32 %.

Entre los grandes valores, la petrolera Repsol subió el 3,65 %, favorecida por los precios del crudo, y la tecnológica Indra avanzó un 7,08 %.

Por el contrario, el grupo europeo de aerolíneas IAG cedió el 3,89 %, el valor más castigado del IBEX, en tanto que Banco Santander cedió el 3,86 %.

Mientras Wall Street abría con pérdidas también, el petróleo brent, de referencia europea, subía un 7,26 %, con el barril a 100,9 dólares, un nivel desconocido desde finales de mayo pasado. EFE

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