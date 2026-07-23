Patricia Santamarina, mujer de Carlos Sobera, celebra su cumpleaños con una gran fiesta con numerosos rostros conocidos

Patricia Santamarina y Carlos Sobera forman desde 2004 una de las parejas más sólidas y enamoradas del panorama nacional, y lo han vuelto a demostrar este miércoles en la fiesta con la que la productora televisiva y teatral ha celebrado por todo lo alto su 55 cumpleaños junto a su marido, sus hijas Arianna y Natalia, y numerosos amigos en una velada inolvidable protagonizada por las risas, los bailes y el 'buen rollo' en el conocido restaurante Jimmy's de la capital.

Una cita muy especial en la que el popular presentador y su mujer han posado de lo más unidos en compañía de sus 'niñas'; Arianna Aragón -fruto de la relación que Patricia mantuvo con Rody Aragón y a la que Sobera quiere como si fuese suya-, que sin la compañía de su novio, el actor argentino Rodrigo Guirao, ha deslumbrado con un ajustadísimo diseño plateado de aires futuristas. Y la menor de la familia, Natalia, que alcanzó la mayoría de edad en abril y que guarda un gran parecido con su madre, ha debutado públicamente arropada por sus orgullosos padres, derrochando elegancia con un diseño asimétrico de color negro.

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Entre los invitados que han estado al lado de Patricia cuando ha soplado las velas de su 55 cumpleaños en una fiesta que continuó en la exclusiva discoteca Gabanna hasta altas horas, numerosos amigos y rostros conocidos, como la pareja formada por Marta Hazas y Javier Veiga; Diana Lázaro y Fran Nortes; Mónica Hoyos; Juanjo Cucalón; Jesús Gil Marín y Carmen Oset; o el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo.

La homenajeada y Sobera se conocieron en 2004 en un cásting en el que él optaba al puesto de presentador. El flechazo fue instantáneo y, después de convertirse en padres de su única hija en común, Natalia, en 2008, formalizaban su relación dándose el 'sí quiero' en una ceremonia secreta en Tullum (México) en 2015. Y 22 años después de que sus caminos se cruzasen por primera vez continúan tan enamorados como el primer día.

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