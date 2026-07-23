Noboa prevé mayor cooperación en seguridad fronteriza y energía con Perú y Colombia

Guayaquil (Ecuador), 23 jul (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este jueves que la seguridad fronteriza y la energía son dos temas "cruciales" de la relación con los nuevos gobiernos de Colombia y Perú, con cuyos mandatarios electos, Abelardo De la Espriella y Keiko Fujimori, respectivamente, dijo haber conversado.

"La parte más crucial es la seguridad fronteriza y energía. Son los dos. En el sur (Perú) nos van a proveer gas, para con gas natural tener mayor generación eléctrica, más barata. Y del norte, del sistema interconectado con Colombia, podemos recibir hasta 370 - 380 megas adicionales", dijo Noboa en una entrevista con Radio Centro.

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"De esa manera trabajamos verdaderamente en conjunto y no como era antes que prácticamente nos trataban como enemigos", añadió sin dar más detalles.

Específicamente con Colombia, el mandatario ecuatoriano dijo que ya tiene "un acuerdo inicial" con De la Espriella "sobre una tarifa binacional". "Cuando ellos necesiten, les vendemos a un precio y cuando nosotros necesitemos (será) el mismo precio", mencionó.

Con respecto a la seguridad, Noboa aseguró que "tiene que haber mayor presencia militar" en las fronteras por parte de las Fuerzas Armadas peruanas y colombianas.

"Es algo que se ha conversado (...) La presencia de ellos en la frontera va a ser crucial", afirmó.

La falta seguridad en la frontera fue el principal tema que llevó al presidente ecuatoriano a iniciar en febrero una guerra comercial con Colombia, para presionar a su homólogo, Gustavo Petro, a realizar una mayor vigilancia en la zona, por considerar que supuestamente la situación de violencia criminal de Ecuador está provocada por las toneladas de cocaína que entran al territorio desde el vecino país.

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La guerra comercial, con aranceles que escalaron desde el 30 % hasta el 100 %, terminó después de la intervención de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), aunque Noboa lo atribuyó a un acuerdo con De la Espriella, antes de que ganara los comicios.

Tras el triunfo del ultraderechista en las elecciones presidenciales de Colombia, Noboa aseguró que ambos compartían la convicción de que la región "merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas".

Mientras que cuando ganó Fujimori en Perú, el mandatario ecuatoriano le dijo que ambos países tienen ahora "una oportunidad histórica para avanzar juntos". EFE