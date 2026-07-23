Nicaragua pide a Guatemala respetar su derecho a definir políticas electorales

San José, 22 jul (EFE).- La Cancillería de Nicaragua respondió este miércoles con dureza al Gobierno de Guatemala, que expresó su "rechazo" a la pretensión del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de suprimir las elecciones y eliminar la alternancia democrática en el país centroamericano.

"Desde antes de Esquipulas, pasando por Esquipulas, y hasta hoy, el mensaje es el mismo: El respeto al derecho ajeno, es la paz", contestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en una nota oficial enviada a la Cancillería de Guatemala.

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Nicaragua invocó los históricos Acuerdos de Esquipulas, en 1987, que dieron paso a la paz en Centroamérica, y recordó las voces de los mandatarios que en Centroamérica, "en aquellos tiempos duros y desde diferentes posiciones ideológicas", promovían el "derecho a vivir tranquilos, seguros, trabajando para prosperar".

"En estos días, cuando se alzan voces que contradicen sus propios hechos, en relación a los valores constitucionales y a los esfuerzos de las familias trabajadoras de nuestros pueblos, recordamos esos momentos de valentías y méritos que hoy hacen tanta falta", expresó la Cancillería nicaragüense.

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Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, afirmó en un mitin por el 47 aniversario de la revolución sandinista que "aquí (en Nicaragua) no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder".

"Esa aseveración constituye una grave vulneración de los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de los principios de democracia y del sufragio universal", indicó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco.

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El rechazo guatemalteco se suma a las críticas del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, y a la reacción de países como Estados Unidos, la República Dominicana, Panamá —que retiró a su embajador— y Costa Rica.

El titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, dijo este miércoles que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los "traidores a la patria" en el país.

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Porras matizó las declaraciones de Ortega y dijo que el mandatario lo que quiso decir es que en Nicaragua "no van a volver a haber nunca elecciones en manos de los imperialistas para tratar de avasallar y de imponer el poder de los imperialistas sobre el pueblo".

Desde febrero de 2025, Ortega comparte la Presidencia con su esposa Rosario Murillo, designada copresidenta tras una reforma constitucional que creó esa figura. Su Gobierno enfrenta desde hace años acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para impedir la competencia electoral. EFE

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