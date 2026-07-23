Fujimori visita barrio donde incendio dejó diez muertos e irá a zona azotada por sismo

Lima, 22 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, visitó este miércoles el barrio de Lima donde un incendio de varias viviendas causó la muerte de diez personas y anticipó que su primera visita como mandataria, una vez sea investida el próximo martes, será a la zona afectada el pasado viernes por un sismo de 5,1 que dejó cinco personas fallecidas y decenas más heridas.

"Tenemos que ir también a Junín, la próxima semana, ya en funciones, mi primer viaje va a ser visitar a todos los damnificados de Chupaca", indicó Fujimori en declaraciones a periodistas.

El sismo y su posterior réplica de 3,7 dejaron, además de cinco fallecidos, treinta heridos y numerosos daños en viviendas, en establecimientos sanitarios, así como en la transmisión de energía eléctrica y en infraestructura turística en distritos de la sierra central peruana.

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Fujimori dio unas breves declaraciones a la prensa en la zona del distrito de Lima de La Victoria donde este lunes, presuntos extorsionadores provocaron el incendio de varias viviendas que dejó un saldo de diez fallecidos.

"Lo que está pidiendo la población, como han podido escuchar, primero es justicia, porque acá lo que ha ocurrido es una matanza terrible: cinco adultos y cinco niños que han perdido la vida. Lo que están pidiendo es orden y seguridad y eso es lo primero que vamos a hacer la próxima semana" dijo Fujimori.

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En este sentido, la mandataria electa también anunció que el miércoles 29, un día después de su investidura, presidirá la primera sesión del Consejo de Ministros, donde "se empezarán a tomar acciones" y debatirán la aprobación de decretos de urgencia para comenzar a "recuperar el orden de manera inmediata".

"El país no da para más, la situación va a cambiar, vamos a recuperar el orden", señaló Fujimori al repetir el lema de su campaña electoral.

El próximo martes, día nacional de Perú, la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) será investida presidenta, tras haberse convertido en la primera mujer que gana unas elecciones presidenciales en el país andino.

Está previsto que a la ceremonia de investidura de Fujimori acudan el rey de España, Felipe VI, y presidentes de la región como el de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Chile, José Antonio Kast y de Paraguay, Santiago Peña.

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