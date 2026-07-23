Los ataques NFC crecen un 188% en 2026 y consiguen que sean las víctimas las que transfieran el dinero voluntariamente

El número de ataques basados en NFC dirigidos a 'smartphones' Android para robar dinero ha aumentado un 188 por ciento en los cuatro primeros meses del año, con una mayor presencia de la modalidad inversa, más difícil de detectar, que consigue que sean las víctimas las que transfieran voluntariamente el dinero a los atacantes.

La tecnología NFC, de comunicación de campo cercano, permite el intercambio de datos entre dispositivos próximos entre sí de manera inalámbrica. Es la que facilita los pagos sin contacto con el móvil en los datáfonos de los establecimientos y el uso de la tarjeta de transporte público con solo acercarla a los tornos de acceso.

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El cibercrimen ha encontrado la manera de aprovechar esta tecnología para sus propios fines, con ataques vinculados a distintas familias de 'malware' para Android que utilizan técnicas NFC, incluyendo SuperCard X, PhantomCard, NGate y otras modificaciones maliciosas de la herramienta NFCGate.

Al requerir que la víctima acerque su teléfono Android a otro dispositivo para completar la estafa, los ciberdelincuentes, que previamente han contactado a través de una 'app' de mensajería, la convencen para que descargue un 'malware', por ejemplo, escondido en una aplicación financiera.

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En este caso, una vez que el 'malware' ha infectado el dispositivo de la víctima, esta solo tiene que acercar su tarjeta bancaria al 'smartphone' e introducir el PIN para que los atacantes obtengan los datos y así robar su dinero.

Sin embargo, desde la firma de seguridad Kaspersky indican que hay otra modalidad que está creciendo en popularidad, porque "resulta mucho más difícil de detectar y combatir, ya que son las propias víctimas quienes transfieren voluntariamente el dinero a las cuentas de los ciberdelincuentes y estas operaciones pueden parecer completamente legítimas", ha explicado el experto jefe de seguridad en Kaspersky, Sergey Golovanov.

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Esta otra modalidad recibe el nombre de NFC inverso y requiere el uso de ingeniería social para convencer a la víctima para que descargue una aplicación maliciosa y la convierta en su método de pago sin contacto principal en el móvil.

Esta aplicación genera una señal NFC que los cajeros automáticos interpretan como si fuera la tarjeta de los atacantes. Se complementa con la petición a la víctima de que ingrese dinero en una supuesta cuenta segura utilizando su teléfono infectado, lo que hace que, en realidad, el dinero acabe directamente en manos de los atacantes.

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El empleo de estas técnicas ha dado como resultado un aumento del 188 por ciento de los ataques NFC contra 'smartphones' Android en los cuatro primeros meses de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

Según datos de telemetría de Kaspersky, recogidos en el informe 'Financial sector threat landscape in 2025', las soluciones de ciberseguridad de esta empresa bloquearon 35.600 ataques vinculados a distintas familias de 'malware' para NFC, frente al bloque de algo más de 12.300 ataques en 2025.

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Si bien la firma de seguridad indica que este tipo de ataque tiene mayor incidencia en Rusia, también señala que usuarios de otras regiones, especialmente en Europa y América Latina, también empiezan a sufrir ataques basados en NFC.

Para protegerse de ellos, aconseja evitar instalar aplicaciones desde fuentes no oficiales, como las que se reciben por mensajería, redes sociales, SMS o durante llamadas telefónicas, y no seguir instrucciones de desconocidos en cajeros automáticos, independientemente de quién digan ser.

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El número de ataques basados en NFC dirigidos a 'smartphones' Android para robar dinero ha aumentado un 188 por ciento en lo que va de año, con una mayor presencia de la modalidad inversa, más difícil de detectar, que consigue que sean las víctimas las que transfieran voluntariamente el dinero a los atacantes.

La tecnología NFC, de comunicación de campo cercano, permite el intercambio de datos entre dispositivos próximos entre sí de manera inalámbrica. Es la que facilita los pagos sin contacto con el móvil en los datáfonos de los establecimientos y el uso de la tarjeta de transporte público con solo acercarla a los tornos de acceso.

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El cibercrimen ha encontrado la manera de aprovechar esta tecnología para sus propios fines, con ataques vinculados a distintas familias de 'malware' para Android que utilizan técnicas NFC, incluyendo SuperCard X, PhantomCard, NGate y otras modificaciones maliciosas de la herramienta NFCGate.

Al requerir que la víctima acerque su teléfono Android a otro dispositivo para completar la estafa, los ciberdelincuentes, que previamente han contactado a través de una 'app' de mensajería, la convencen para que descargue un 'malware', por ejemplo, escondido en una aplicación financiera.

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En este caso, una vez que el 'malware' ha infectado el dispositivo de la víctima, esta solo tiene que acercar su tarjeta bancaria al 'smartphone' e introducir el PIN para que los atacantes obtengan los datos y así robar su dinero.

Sin embargo, desde la firma de seguridad Kaspersky indican que hay otra modalidad que está creciendo en popularidad, porque "resulta mucho más difícil de detectar y combatir, ya que son las propias víctimas quienes transfieren voluntariamente el dinero a las cuentas de los ciberdelincuentes y estas operaciones pueden parecer completamente legítimas", ha explicado el experto jefe de seguridad en Kaspersky, Sergey Golovanov.

Esta otra modalidad recibe el nombre de NFC inverso y requiere el uso de ingeniería social para convencer a la víctima para que descargue una aplicación maliciosa y la convierta en su método de pago sin contacto principal en el móvil.

Esta aplicación genera una señal NFC que los cajeros automáticos interpretan como si fuera la tarjeta de los atacantes. Se complementa con la petición a la víctima de que ingrese dinero en una supuesta cuenta segura utilizando su teléfono infectado, que hace que, en realidad, el dinero acabe directamente en manos de los atacantes.

El empleo de estas técnicas ha dado como resultado un aumento del 188 por ciento de los ataques NF contra 'smartphones' Android en los cuatro primeros meses de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

Según datos de telemetría de Kaspersky, recogidos en el informe 'Financial sector threat landscape in 2025', las soluciones de ciberseguridad de esta empresa bloquearon 35.600 ataques vinculados a distintas familias de 'malware' para NFC, frente al bloque de algo más de 12.300 ataques en 2025.

Si bien la firma de seguridad indica que este tipo de ataque tiene mayor incidencia en Rusia, también señala que usuarios de otras regiones, especialmente en Europa y América Latina, también empiezan a sufrir ataques basados en NFC.

Para protegerse de ellos, aconseja evitar instalar aplicaciones desde fuentes no oficiales, como las que se reciben por mensajería, redes sociales, SMS o durante llamadas telefónicas, y no seguir instrucciones de desconocidos en cajeros automáticos, independientemente de quién digan ser.