Las llamadas por violencia machista en España crecieron un 120,8 % tras el Mundial

Madrid, 23 jul (EFE).- Las llamadas al teléfono 016, que atiende en España a las víctimas de violencia machista, aumentaron un 120,8 % en la madrugada del domingo al lunes tras la victoria de España en el Mundial de fútbol masculino respecto a la semana anterior, según fuentes del Ministerio de Igualdad español.

En concreto, la franja horaria que experimentó dicho incremento correspondió a la comprendida entre las 23:00 horas de la noche del domingo 19 de julio a las 7:00 de la mañana del lunes 20, según datos adelantados por el diario 'El País'.

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Aunque en todo el domingo 19 hubo menos llamadas que los domingos anteriores del mes, las que tuvieron lugar el lunes posterior al partido se incrementaron respecto al mismo día de la semana anterior en un 21,9 %.

En cuanto al resto de canales, el lunes también es el mismo día que incrementan más los contactos: el correo electrónico registró un aumento del 1.000 %, seguido por el chat online (60 %) y el WhastApp (8,75 %).

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR) de México, señaló en una entrevista con EFE durante el mundial que las violencias machistas quedan invisibilizadas en estos contextos porque "se naturaliza la forma en la que los hombres expresan la euforia, el enojo y las rivalidades, que es a través del control, de los gritos, de los insultos, de pegarle a la pared, de romper la camiseta y muchas veces también de descargar estas emociones contra las mujeres, niños y niñas que están a su alrededor".

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La RNR se unió a las redes de Estados Unidos y Canadá para generar conciencia y reforzar el trabajo de asistencia a víctimas de violencia machista que ya brindan, y acompañar a las mujeres nacionales y extranjeras que sean agredidas antes, durante y después de los partidos.

"No estamos diciendo que el fútbol genere la violencia, porque la violencia ya existe, está instalada en espacios públicos y privados, pero se incrementa", aseguró Figueroa.

De hecho, un estudio realizado en Brasil, por ejemplo, identificó que entre 2015 y 2018, en los días en los que equipos locales jugaban, las amenazas contra mujeres aumentaban un 23,7 % y las agresiones físicas lo hicieron un 20,8 %.

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Y un estudio de la Universidad de Lancaster (Reino Unido), basado en denuncias policiales registradas en el país durante los Mundiales de 2002, 2006 y 2010, concluyó que el riesgo de violencia doméstica aumentó un 26 % cuando la selección inglesa ganó o empató y un 38 % cuando perdió. EFE